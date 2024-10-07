NBA季前賽｜勒邦占士父子檔同場創歷史 大帝圓夢：人生永不忘記時刻(有片)

NBA球隊洛杉磯湖人今季簽入陣中球星勒邦占士（LeBron James）的兒子邦尼占士（Bronny James），球迷等待「父子檔」同場上陣歷史時刻，於周日(8日)季前賽對鳳凰城太陽終於出現，成為首對父子兵在NBA季前賽同場比賽，開創聯盟歷史新一頁。
20歲的邦尼占士上場對明尼蘇達木狼已經上陣，惟39歲的父親則避戰，到周日對太陽，父子檔終於第二節同場比賽4分鐘9秒，圓了大帝的夢想。
勒邦正選出場上陣16分鐘，取得19分、5籃板、4助攻，邦尼後備出場13分鐘，但未有取得分數，只貢獻2籃板，更出現4次失誤、3次犯規。湖人最終被太陽反勝118:114。
稱兒子仍需從錯誤中學習
進入個人第22個NBA球季的勒邦賽後說：「這簡直讓人難以置信，這是我永遠不會忘記的時刻。這對父親來説意味着一切。他剛滿20歲，仍想繼續進步，所以每次有機會，他都要繼續做出贏得比賽的表現，從錯誤中學習，也從好的方面學習……我們有過幾次訓練和比賽，但不是像這樣，這裏是職業籃球，這完全不同。這絕對是我不敢掉以輕心的事情，對我來説，以及對他來説也是如此。」邦尼則表示：「我一直都在想：『這是我父親』，因為他確實是我父親。不過當上場比賽時，他只是我的隊友。」
LeBron James. Bronny James.— NBA (@NBA) October 7, 2024
The father-son duo share the court for the first time together! 👏 pic.twitter.com/93hC7k64gK
Lebron and Bronny James are officially the first father-son duo to play in a NBA game on the same team together. pic.twitter.com/riTKKOFJBB— Lauren Jones (@LoJoMedia) October 7, 2024