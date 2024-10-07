NBA季前賽｜勒邦占士父子檔同場創歷史 大帝圓夢：人生永不忘記時刻(有片)

NBA球隊洛杉磯湖人今季簽入陣中球星勒邦占士（LeBron James）的兒子邦尼占士（Bronny James），球迷等待「父子檔」同場上陣歷史時刻，於周日(8日)季前賽對鳳凰城太陽終於出現，成為首對父子兵在NBA季前賽同場比賽，開創聯盟歷史新一頁。

20歲的邦尼占士上場對明尼蘇達木狼已經上陣，惟39歲的父親則避戰，到周日對太陽，父子檔終於第二節同場比賽4分鐘9秒，圓了大帝的夢想。

勒邦正選出場上陣16分鐘，取得19分、5籃板、4助攻，邦尼後備出場13分鐘，但未有取得分數，只貢獻2籃板，更出現4次失誤、3次犯規。湖人最終被太陽反勝118:114。