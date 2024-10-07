NBA季前賽｜馬刺斑馬仔領軍鬥雷霆

新一季NBA會在香港時間10月23日展開，而季前賽上周末已啟動；其中上季常規賽西岸「一哥」雷霆，明晨作季前賽首演，作客有「斑馬仔」雲班雅馬(Victor Wembanyama)坐鎮的馬刺。兩軍今夏人腳都得到重點補充，實力提升，其中雷霆更被看好力足挑戰總冠軍；而馬刺的「斑馬仔」與老將基斯保羅(Chris Paul)的新配搭，也是今場的檢閱重點。(NOW 641台10月8日08:00直播)
雷霆上季以平均不足25歲之齡的組合，在常規賽稱霸西岸；僅戰至季後賽西岸四強不敵獨行俠，新季仍令人期待。球隊雖然放走具一定潛力祖殊基迪，但同時得到防守專家卡魯素與硬漢中鋒夏坦史甸加盟提升戰力。大軍陣內的明星球員「SGA」基治奧斯阿歷山大，上季以平均30.1分成功躋身聯盟頂級球員行列，中鋒賀姆格連足與雲班雅馬較量。
馬刺新季繼續重建，上季唯一收穫只得雲班雅馬贏得年度新人獎。被譽為「怪物狀元」的法國長人中鋒，經歷奧運奪銀磨練表現持續進步，最新公布的體重亦較上季重了25磅至235磅，料有助發揮。此外，馬刺亦引入準名人堂控衛基斯保羅與外投高手夏里遜班尼斯，加強整體戰力；但該隊上季常規賽僅錄22勝60負，以現時陣容挑戰雷霆難度不小，且看能否在今戰季前賽帶來驚喜。