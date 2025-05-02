NBA季後賽首圈 火箭誓擋勇士居里

NBA爭標熱門之一的勇士，在西岸季後賽首圈第五場作客以116比131不敵火箭，總場數被追近至2比3。兩軍香港時間明晨將回到勇士主場對賽，火箭「茅王」迪隆布魯克斯(Dillon Brooks)揚言，將會繼續「狙擊」勇士球星史提芬居里(Stephen Curry)的受傷拇指，全力再爭勝利。(5月3日09:00開賽)

處於出局邊緣的火箭，為求勝利剛戰打出鐵血防守，尤其瞄準兩位帶傷披甲的勇士巨星「咖喱仔」與占美畢拿；最終後兩者全場分別只得13分及8分，勇士主帥卡爾更早在第三節便「投降」收起主力。比賽其中一幕，火箭的艾文湯臣在防守時死纏「咖喱仔」，同時間迪隆則拉低了旁邊的占美畢拿，過程充滿火藥味。居里早在今年1月已弄傷拇指，火箭在防守上，尤其是迪隆便以針對「咖喱仔」的傷處，作為防守招數之一。