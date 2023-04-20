NBA季後賽︱公鹿復勇挫熱火　追平場數1:1

NBA季後賽的東岸首圈賽事，常規賽總冠軍的密爾沃基公鹿在第2場回復勇態，以138:122擊敗邁亞密熱火，將總場數追平至1:1。而西岸的洛杉磯湖人就以93:103不敵孟菲斯灰熊，同樣場數打和1:1。

雖然熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）今仗仍然攻入球隊最多的25分，然而隊友卻未有如上仗般可靠。相反公鹿除了布魯克盧比斯（Brook Lopez）有25分進帳外，還有賀列迪（Jrue Holiday）攻入24分及11次助攻的「雙雙」，加上後備的干洛頓（Pat Connaughton）都有20分的貢獻，這亦是這位30歲得分後衛生涯季後賽單場最高得分，令公鹿即使缺少安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）之下，還是大勝熱火。