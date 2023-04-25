NBA季後賽︱公鹿第4場被熱火反勝　常規賽冠軍陷出局邊沿

常規賽冠軍的密爾沃基公鹿，很有可能爆冷首圈被東岸第8種子的邁亞密熱火淘汰。在首圈系列賽的第4場，公鹿在第4節末後領先下，慘被熱火反勝，最終輸114:119，場數落後至1:3，只差一場就被踢出局。
「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗復任正選為公鹿上陣，這支常規賽的冠軍確實在開始就一直領前，在進入到第3節，公鹿最多更拉開過15分。不過比賽在第4節末段出現變化，第4節餘下8分多鐘仍領先10分的公鹿，被熱火該步收窄差距，至餘下3分17秒，占美畢拿（Jimmy Butler）的入樽，令熱火今場首次反先102:101，雖然安迪杜甘普以2分回敬重新領先，但在餘下1分20秒畢拿的3分球，為熱火第2度超前，之後熱火穩住領先優勢至完場，以119:114再贏公鹿，場數領先3:1。
畢拿個人獨取56分
這是自1984年，NBA季後賽的球隊增至16隊以來，第5次出現分岸第8種子領先頭號種子場數3:1，而歷史上，NBA只曾有3次常規賽冠軍球隊在首圈被淘汰，當中包括1994年的西雅圖超音速、2007年的達拉斯獨行俠以及2012年的芝加哥公牛。
畢拿今仗可說是熱火的功臣，因為今場他個人攻入56分，是他個人季後賽最高得分，同時也是NBA季後賽史上單場第4高的得分，當中有14分是在第4節取得。布魯克盧比斯（Brook Lopez）是公鹿得分最高的球員，今場他亦取得36分及11個籃板，而安迪杜甘普今仗更是取得「三雙」的26分、10個籃板及13個助攻，可是球隊仍是不敵熱火。下一仗將會輪到公鹿主場。