NBA季後賽︱公鹿第4場被熱火反勝　常規賽冠軍陷出局邊沿

常規賽冠軍的密爾沃基公鹿，很有可能爆冷首圈被東岸第8種子的邁亞密熱火淘汰。在首圈系列賽的第4場，公鹿在第4節末後領先下，慘被熱火反勝，最終輸114:119，場數落後至1:3，只差一場就被踢出局。

「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今仗復任正選為公鹿上陣，這支常規賽的冠軍確實在開始就一直領前，在進入到第3節，公鹿最多更拉開過15分。不過比賽在第4節末段出現變化，第4節餘下8分多鐘仍領先10分的公鹿，被熱火該步收窄差距，至餘下3分17秒，占美畢拿（Jimmy Butler）的入樽，令熱火今場首次反先102:101，雖然安迪杜甘普以2分回敬重新領先，但在餘下1分20秒畢拿的3分球，為熱火第2度超前，之後熱火穩住領先優勢至完場，以119:114再贏公鹿，場數領先3:1。