NBA季後賽︱勇士主場121:106挫湖人　場數追近至2:3

矚目的NBA季後賽西岸四強大戰，金州勇士在第5場，又將場數追近至3:2。其中史堤芬居里（Stephen Curry）攻入全場最高的27分，為勇士主場以121:106擊敗洛杉磯湖人。

衞冕總冠軍的勇士再輸一場就出局，今仗面對湖人開賽已經領先。湖人雖然在第1節一度追近，不過第2節勇士又將比數拉開。勇士之後在最多領先18分下，一直維持領先，並以121:106的比數擊敗湖人，在場數追至落後2:3。