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體育
2023-05-11 13:20:12

NBA季後賽︱勇士主場121:106挫湖人　場數追近至2:3

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居里今仗為勇士攻入27分。(路透社)

居里今仗為勇士攻入27分。(路透社)

矚目的NBA季後賽西岸四強大戰，金州勇士在第5場，又將場數追近至3:2。其中史堤芬居里（Stephen Curry）攻入全場最高的27分，為勇士主場以121:106擊敗洛杉磯湖人。

衞冕總冠軍的勇士再輸一場就出局，今仗面對湖人開賽已經領先。湖人雖然在第1節一度追近，不過第2節勇士又將比數拉開。勇士之後在最多領先18分下，一直維持領先，並以121:106的比數擊敗湖人，在場數追至落後2:3。

 

勇士第5場追回一場。(路透社) 湖人場數仍然領先3:2。(路透社) 湖人場數仍然領先3:2。(路透社)

勇士今仗正選5人得分都達到雙位數，當中居里今仗取得27分及8次的助攻，而韋堅斯（Andrew Wiggins）亦有25分的進帳。至於基利湯臣（Klay Thompson）雖然都有10分，不過今場他3分只有6投2中，而全場12次起手也只入得3球。湖人的勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）仍然撐起這支紫金兵團，他們分別取得25及23分。第6場的比賽，將回到湖人的主場。

紐約人場數亦追至2:3

至於東岸的比賽，紐約人以112:103擊敗邁亞密熱火，同樣將場數追近至2:3，其中謝倫般臣（Jalen Brunson）攻入38分，再次協助紐約人勝出，而下一仗將會是熱火主場。

紐約人擊敗熱火，追至落後2:3。(路透社) 紐約人擊敗熱火，追至落後2:3。(路透社) 紐約人擊敗熱火，追至落後2:3。(路透社)
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