NBA季後賽｜勇士畢拿回歸險勝火箭　騎士橫掃熱火率先晉級

NBA季後賽的西岸首圈，金州勇士在第4場有占美畢拿（Jimmy Butler）復出，個人取下27分，協助球隊以109:106擊敗侯斯頓火箭，場數領先至3:1。而東岸第1的克里夫蘭騎士，就以138:83再炒邁亞密熱火，場數以4:0橫掃對手，成為首支在東岸晉級的隊伍。

在第2場的時候，因為籃板球時被對手撞跌盤骨受傷的畢拿，在休息一場比賽後就復出。今場他繼續表現神勇，全場獨取27分，當中包括在最後58.7秒射入3個罰球，並搶下關鍵的籃板球，協助勇士在主場以109:106擊敗火箭。勇士今場其實並不輕鬆，上仗挺身而出的史堤芬居里（Stephen Curry）今場手感欠順，全場僅得17分，3分球更只得8投2中。然而波森斯基（Brandin Podziemski）今場貢獻了26分，填補了居里的位置。火箭的艾派倫辛根（Alperen Sengun）今場雖然攻入全場最多的31分，不過就在最後6.4秒的起手射失，令火箭落後場數1:3處於出局邊沿。