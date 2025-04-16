NBA季後賽｜勇士畢拿居里合作轟75分　附加賽擊敗灰熊獲西岸第7席位

NBA西岸的附加賽，金州勇士在占美畢拿（Jimmy Butler）與史堤芬居里（Stephen Curry）合共取得75分之下，以121:116擊敗孟菲斯灰熊，取得西岸季後賽的第7種子席位。而東岸就由奧蘭多魔術晉級，他們以120:95輕取阿特蘭大鷹隊。
帶領過邁亞密熱火在季後賽以第8種子打入總決賽，他季中從熱火交易到勇士，憑他季後賽的經驗，在勇士再起作用。勇士雖然在常規賽的最後一場不敵洛杉磯快艇而要打附加賽，過去也從未在附加賽贏過。不過今場畢拿與居里分別取得38及37分，帶領勇士成功過關。主場的勇士今場其實上半場拉開過20分，不過灰熊在第3節力追之下，令勇士只以3分距離進入第4節。
第4節兩隊分差不超過6分，在4次平手4次互換領先後，灰熊在最後14秒由周志豪（Zach Edey）的兩個罰球，追至只差1分，然而灰熊之後未能爭取機會，並由居里射入4個罰球，最終勇士以121:116取勝。灰熊將要與西岸第9及10位的薩克拉門托帝王或達拉斯獨行俠的勝方，爭奪西岸第8的席位。而勇士季後賽會對上西岸第2的侯斯頓火箭。
魔術輕取鷹隊獲東岸第7
至於東岸的比賽就一面倒，魔術在第1節最後6分打出一段18:2的攻勢反超前之後，鷹隊就再沒能追上過對手，結果魔術大勝120:95。魔術的後備高爾安東尼（Cole Anthony）今場取得球隊最高的26分，而鷹隊的泰爾楊格（Trae Young）雖然獨取28分，不過他在第4節末段兩次技術犯規而被逐。魔術以東岸第7種子身份晉身季後賽，會對上屆總冠軍的波士頓塞爾特人，至於鷹隊就要與東岸第9及10名的勝方爭第8席位。