NBA季後賽｜勇士畢拿居里合作轟75分　附加賽擊敗灰熊獲西岸第7席位

NBA西岸的附加賽，金州勇士在占美畢拿（Jimmy Butler）與史堤芬居里（Stephen Curry）合共取得75分之下，以121:116擊敗孟菲斯灰熊，取得西岸季後賽的第7種子席位。而東岸就由奧蘭多魔術晉級，他們以120:95輕取阿特蘭大鷹隊。

帶領過邁亞密熱火在季後賽以第8種子打入總決賽，他季中從熱火交易到勇士，憑他季後賽的經驗，在勇士再起作用。勇士雖然在常規賽的最後一場不敵洛杉磯快艇而要打附加賽，過去也從未在附加賽贏過。不過今場畢拿與居里分別取得38及37分，帶領勇士成功過關。主場的勇士今場其實上半場拉開過20分，不過灰熊在第3節力追之下，令勇士只以3分距離進入第4節。