NBA季後賽｜勇士畢拿遭撞至重傷離場　火箭贏15分追平場數

NBA季後賽首圈的第2場，西岸的金州勇士首節就有占美畢拿（Jimmy Butler）被對手失平衡時撞跌，上陣8分鐘就退場。最終勇士以94:109不敵侯斯頓火箭，被迫平場數1:1。而東岸的頭兩號種子的克里夫蘭騎士及波士頓塞爾特人都贏波，場數齊齊拉開至2:0。

勇士憑着畢拿於季後賽的演出，從附加賽殺入季後賽，首場亦擊敗了火箭。然而畢拿今場第1節比賽一次沒有威脅的籃板球，被對手的亞曼湯臣（Amen Thompson）失平衡撞跌，事後畢拿被證實盤骨受挫，下一場比賽也不能披甲。而勇士在全場比賽也未能追回之下，在最多落後過20分，並以94:109不敵火箭，場數打成1:1。謝倫格連（Jalen Green）攻入最多的38分，當中包括8個的3分波，成為火箭的關鍵。勇士的史堤芬居里（Stephen Curry）雖然仍有20分及9次助攻，並且成為史上第11個在季後賽取得4,000分的球手，不過隊友波森斯基（Brandin Podziemski）因為胃部不適今場完全失靈，上陣14分鐘5射全失，未得1分。之後兩場的比賽會輪到勇士主場。