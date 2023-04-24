NBA季後賽︱勇士1分小勝帝王　追平場數2:2

上屆NBA總冠的金州勇士，在西岸的首圈出閘脫腳後，主場連贏薩克拉門托帝王，將場數追平2:2。不過在第4場的對賽，勇士贏得相當驚險，不過勇士仍以126:125，以1分之差擊敗帝王。

頭兩場作客帝王落敗，勇士在第3仗輕取對手追回一場之後。今仗的對賽卻並不輕鬆。全場雙方有10次的互換領先，而兩隊領先最多都只有10分距離，半場帝王領先4分，不過勇士第3節又拉開比數。在最後階段，帝王的迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）一度射入3分，將比數追近至125:126，而之後勇士有史堤芬居里（Stephen Curry）射失，不過帝王最後階段還是未能取得多1分，最終勇士以126:125險勝帝王，在場數追和2:2。下一仗再次是帝王主場。