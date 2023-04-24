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體育
2023-04-24 12:19:18

NBA季後賽︱勇士1分小勝帝王　追平場數2:2

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居里協助勇士擊敗帝王。(路透社)

居里協助勇士擊敗帝王。(路透社)

上屆NBA總冠的金州勇士，在西岸的首圈出閘脫腳後，主場連贏薩克拉門托帝王，將場數追平2:2。不過在第4場的對賽，勇士贏得相當驚險，不過勇士仍以126:125，以1分之差擊敗帝王。

頭兩場作客帝王落敗，勇士在第3仗輕取對手追回一場之後。今仗的對賽卻並不輕鬆。全場雙方有10次的互換領先，而兩隊領先最多都只有10分距離，半場帝王領先4分，不過勇士第3節又拉開比數。在最後階段，帝王的迪艾朗霍斯（De'Aaron Fox）一度射入3分，將比數追近至125:126，而之後勇士有史堤芬居里（Stephen Curry）射失，不過帝王最後階段還是未能取得多1分，最終勇士以126:125險勝帝王，在場數追和2:2。下一仗再次是帝王主場。

勇士以126:125擊敗帝王。(路透社) 勇士以126:125擊敗帝王。(路透社) K湯在擊敗帝王後表現激動。(路透社)

帝王的霍斯今仗取得全場最多的38分，以及為球隊摘下9個籃板，不過還是無法為帝王再勝。相反，居里今場為勇士貢獻32分，隊友的基利湯臣（Klay Thompson）及佐敦普爾（Jordan Poole）亦分別取得26及22分，協助這支上屆總冠軍將形勢扭轉。

紐約人塞爾特人齊「叫糊」

至於東岸的兩場比賽，紐約人以102:92擊敗克里夫蘭騎士，場數領先至3:1；同樣領先至3:1的，還有波士頓塞爾特人，他們以129:121擊敗阿特蘭大鷹。

塞爾特人擊敗鷹隊領先場數3:1。(路透社) 紐約人102:93擊敗騎士。(路透社)
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