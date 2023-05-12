NBA季後賽︱塞爾特人作客再贏95:86　主場與76人「搶七」爭入東岸決賽

NBA季後賽的東岸四強，波士頓塞爾特人在第6場以95:86擊敗費城76人，兩隊在場數打成3:3平手，將要在波士頓的主場爭奪東岸決賽的資格。

被76人連取兩場反超的塞爾特人，今仗作客費城一開始先以3分球取得領先。球隊之後一直領前至第3節中段，被76人追平。雙方在第3節開始處於膠著。比賽進入到第4節仍然互有領先，直到最後的4分14秒，塞爾特人主將的達譚（Jayson Tatum）一記3分球，為球隊再反先84:83，他之後再入一個3分球將比數拉開，76人的麥斯（Tyrese Maxey）之後兩罰僅中一之下，達譚末段再入兩個3分，憑着這4記3分球，塞爾特人以95:86擊敗76人，在場數追平3:3，兩隊再在第7場決勝負。