NBA季後賽︱塞爾特人作客贏熱火追回一場　場數仍落後1:3

NBA季後賽西岸決賽結束，不過東岸決賽仍有懸念，場數領前的邁亞密熱火，在第4場主場卻以99:116不敵波士頓塞爾特人，場數被追回一場。
面對第8號種子連輸3場之下，塞爾特人今仗再輸就被淘汰。綠軍今仗6人取得雙位數的得分，然而開賽取得優勢的還是熱火，在加比雲森特（Gabe Vincent）與艾迪巴約（Bam Adebayo）分別取得11及10分之下，熱火半場領先56:50。不過綠軍第3節反撲，當中達譚（Jayson Tatum）單節攻入14分，雖然占美畢拿（Jimmy Butler）亦進帳15分，不過熱火其他隊友表現欠穩，令球隊由領先變落後，完第3節塞爾特人以88:79反先9分。達譚第4節再貢獻11分，加上謝倫布朗（Jaylen Brown）的6分，令綠軍最終以116:99，以17分之差追回一場。
達譚冀能在0:3下反勝
達譚今仗回勇，他個人獨取34分及11個籃板，而戴歷韋特（Derrick White）與布朗同樣攻入16分，綠軍正選5人以及後備的格蘭威廉斯（Grant Williams）同樣有雙位數得分。熱火的畢拿今仗雖然有29分進帳，然而隊友無靈，當中艾迪巴約下半場1分都沒有，雲森特與卡立馬田（Caleb Martin）就分別貢獻17及16分。
過去沒有球隊在7場4勝的系列賽中，落後場數0:3下能夠反勝晉級決賽，過去150次全部都是失敗，不過達譚賽後就表示，球隊希望成為第一隊。