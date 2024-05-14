NBA季後賽｜塞爾特人再贏騎士領先場數3:1　雷霆反勝獨行俠追平2:2（附比賽精華）

常規賽冠軍的波士頓塞爾特人，連續3年晉級東岸決賽高唱入雲。球隊在東岸四強系列賽的第4場，以109:102擊敗克里夫蘭騎士，場數領先至3:1，下場回主場贏波即出線。至於西岸的奧克拉荷馬城雷霆就反勝達拉斯獨行俠，場數追平2:2。
在系列賽的第2場不敵騎士後，綠軍作客克里夫蘭上場再輕取對手。今次繼續由騎士主場，騎士在開賽雖然取得過領先，不過很快就被塞爾特人取回主導權，塞爾特人在大多數時間領先下，最多拉開過15分的距離。而達譚（Jayson Tatum）今場為綠軍取得33分及11個籃板，而謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有27分的貢獻，令受傷兵影響的騎士最終輸6分，以102:109不敵塞爾特人，場數塞爾特人已領先至3:1，只需再贏一場就可率先晉身東岸決賽。
雷霆最後一節力追反超
至於西岸頭號種子的雷霆，在達拉斯卻上演絕地反擊戰。球隊在全場多數時間落後之下，反勝獨行俠，將場數追平2:2。雷霆在這場比賽，首節已被拉開至14分，而之後獨行俠都一輕領先直到最後一節。雷霆在第4節餘不夠6分鐘的時間，憑基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的爆發，打出一段9:0攻勢，當中基爾謝奧斯阿歷山大取得6分、2個籃板、1次助攻及1次的封阻，令球隊一口氣由落後6分變反超3分。取得領先的雷霆之後守得住優勢下，以100:96勝出。
基爾謝奧斯阿歷山大今場個人攻入最多的34分，雖然獨行俠的命中率優於雷霆，不過球隊的失誤較多，全場達13次，比僅7次的雷霆多近倍。目前東西岸四強除塞爾特人與騎士之外，其餘3個系列賽場數都打成2:2平手。