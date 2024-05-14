NBA季後賽｜塞爾特人再贏騎士領先場數3:1　雷霆反勝獨行俠追平2:2（附比賽精華）

常規賽冠軍的波士頓塞爾特人，連續3年晉級東岸決賽高唱入雲。球隊在東岸四強系列賽的第4場，以109:102擊敗克里夫蘭騎士，場數領先至3:1，下場回主場贏波即出線。至於西岸的奧克拉荷馬城雷霆就反勝達拉斯獨行俠，場數追平2:2。

在系列賽的第2場不敵騎士後，綠軍作客克里夫蘭上場再輕取對手。今次繼續由騎士主場，騎士在開賽雖然取得過領先，不過很快就被塞爾特人取回主導權，塞爾特人在大多數時間領先下，最多拉開過15分的距離。而達譚（Jayson Tatum）今場為綠軍取得33分及11個籃板，而謝倫布朗（Jaylen Brown）亦有27分的貢獻，令受傷兵影響的騎士最終輸6分，以102:109不敵塞爾特人，場數塞爾特人已領先至3:1，只需再贏一場就可率先晉身東岸決賽。