NBA季後賽︱塞爾特人加時115:116負76人　史密特3分被判超時

NBA季後賽次圈，76人與塞爾特人Game 4打到加時，76人主場以116:115險勝最後一刻因史密特（Marcus Smart）3分超時才飲恨的塞爾特人，總場數追和2:2。對上兩仗得分低迷的占士夏登（James Harden），今戰回復Game 1時的手感，全場23射16中，當中有6球3分波，取得全場最高的42分，加上MVP安比（Joel Embiid）的34分，贏得今場比賽。塞爾特人則有3將攻下20分以上，帝譚24分、謝倫布朗23分以及史馬特的21分。

76人頭3節一直領先塞爾特人約8至9分的差距，但在常規時間的第4節一度進攻啞火，遭對方反超前比分，幸夏登在關鍵時刻射入，追成107平手，而塞爾特人最後一擊不入，才令雙方進入加時。

加時戰況仍然膠著，兩隊最後時段鬥射3分，先有達譚（Jayson Tatum）建功助塞爾特人取得兩分優勢，但夏登隨即在近底線位置也以3分回敬，在時間只剩19秒時，反超1分。塞爾特人利用最後時間組織攻勢，但一直找不到太好機會起手，直至完哨一刻，達譚鏟籃後將皮球交回到外線的史密特手上，他起手命中，只不過在拋出皮球那刻，比賽時間已完，因此這球3分不計數，結果76人就驚險地以1分勝出，追和2:2。