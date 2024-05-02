NBA季後賽｜塞爾特人挫熱火東岸率先晉級　獨行俠再贏快艇「叫糊」（附比賽精華）

波士頓塞爾特人成為東岸首支教破首圈的球隊。在季後賽首圈的系列賽，塞爾特人第5場以118:84輕取邁亞密熱火，以場數4:1率先晉身東岸四強。至於西岸四強餘下的唯一一個席位，達拉斯獨行俠在第5場擊敗洛杉磯快艇，場數暫時以3:2領先，暫時有晉級的優勢。

上屆以東岸8號種子打入總決賽，熱火在東岸決賽曾擊敗過塞爾特人，不過熱火在今屆未有再如願。塞爾特人在第5場回到波士頓主場，在全場一直領先之下，最多更拉開過37分，而塞爾特人最後以118:84大勝熱火，以場數4:1晉級，成為今屆東岸首先晉級四強的隊伍。謝倫布朗（Jaylen Brown）與戴歷韋特（Derrick White）齊齊為綠軍攻入25分，而達譚（Jayson Tatum）亦有16分及12個籃板的「雙雙」成績。