NBA季後賽｜塞爾特人率先晉級總決賽　作客3分贏溜馬（附比賽精華）

戴歷韋特（Derrick White）在最後43秒的一記3分，協助波士頓塞爾特人在作客以3分之微擊敗印第安納溜馬，並且以場數4:0在東岸決賽橫掃對手，晉身今年的總決賽。 取得今年常規賽冠軍的塞爾特人，在之前兩圈都無法橫掃對手。在今次東岸決賽的系列賽上，之前3仗都贏得不輕易。然而溜馬在主將夏利貝頓（Tyrese Haliburton）繼續因傷缺陣下，綠軍在首節有少許優勢。然而溜馬今場再輸就出局，故之後一直緊跟上塞爾特人。兩隊今場有15次互換領先，但沒有一隊能拉開雙位數分差，在進入第4節時，溜馬取得領先優勢。

溜馬夏利貝頓繼續缺陣 溜馬在第4節曾領先過9分，在最後5分鐘仍有8分優勢，但是塞爾特人在最後2分40秒已經追平比數至102:102。在之後的比賽雙方都不斷搶得對手的控球失誤，但卻未能找到起手時機，直到最後43秒，戴歷韋特3分線外起手射入，令塞爾特人再度反先。而之後綠軍亦守得住對手，最終以105:102險勝溜馬，但場數就以4:0橫掃對手出局。塞爾特人在3年內第2次打入總決賽。 塞爾特人的謝倫布朗（Jaylen Brown）今場為球隊貢獻最多的29分，隊友達譚（Jayson Tatum）亦有26分及13個籃板的「雙雙」表現。至於溜馬雖然有南赫特（Andrew Nembhard）攻入24分及交出10次助攻，不過缺少夏利貝頓的溜馬還是無法在關鍵時刻把握優勢，令球隊落敗。