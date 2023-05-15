NBA季後賽︱塞爾特人第7仗大破76人　連續兩年打入東岸決賽

NBA季後賽的東岸四強，波士頓塞爾特人在決勝的第7場，在達譚（Jayson Tatum）個人攻入51分之下，以112:88大勝費城76人，以場數4:3擊敗對手，連續兩季打入東岸決賽。

上仗將場數追平，令兩隊成為分岸四強唯一要進行第7場的系列賽。作客的76人上半場與塞爾特人共互換領先達11次，半場76人僅落後52:55。不過比賽在第3節出現重大分野，76人在第3節餘下的8分鐘比賽內只取得4分，相後主隊塞爾特人卻攻入23分，令雙方比分拉開至26分進入最後一節。塞爾特人第4節守住領先優勢，終以112:88完場，成功取下第7場。