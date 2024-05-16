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體育
2024-05-16 12:58:10

NBA季後賽｜塞爾特人贏騎士率先闖東岸決賽　獨行俠再挫雷霆領先（附比賽精華）

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塞爾特人再贏騎士，以場數4:1晉身東岸決賽。(美聯社)

塞爾特人再贏騎士，以場數4:1晉身東岸決賽。(美聯社)

波士頓塞爾特人率先闖入季後賽的東岸決賽，他們在主場以113:98再贏克里夫蘭騎士，以場數4:1擊敗對手。至於西岸頭號種子的奧克拉荷馬城雷霆就以92:104不敵達拉斯獨行俠，被對手領先場數3:2，餘下兩場不容再失。

常規賽冠軍的塞爾特人，再次回到主場的第5場不敢怠慢。之前在第2場曾不敵騎士。然而今場騎士在第2節一度取得反先的優勢，不過在中段領先過5分下，被塞爾特人打出段8:0攻勢反超後，騎士就未有機會再反勝。最終在末段被拉開過17分之下，以113:98不敵塞爾特人，綠軍場數贏4:1連續3個賽季晉身東岸決賽。

塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社) 塞爾特人以113:98擊敗騎士。(美聯社)

塞爾特人今場5名正選連同後備佩查特（Payton Pritchard）取得雙位數得分，當中主將達譚（Jayson Tatum）有25分及10個籃板，老將的賀福特（Al Horford）亦有22分及15個籃板，當中包括6個3分球。騎士雖然有伊雲莫利（Evan Mobley）攻入33分，但其他隊友未能協助，令騎士在東岸四強止步。

至於西岸方面，頭號種子的雷霆就處於出局邊沿。球隊在第5場主場以92:104不敵獨行俠，被對方領先場數3:2，獨行俠只要贏多場就晉身西岸決賽。獨行俠的當錫（Luka Doncic）今場繼續交出31分、11次助攻及10個籃板的「三雙」表現，令獨行俠自第2節初段起就一直領先到完場，之後一場會回到獨行俠主場。

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獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社) 獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社) 獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社) 獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社) 獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社) 獨行俠104:92擊敗雷霆，場數領先3:2。(美聯社)
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