NBA季後賽｜塞爾特人贏騎士率先闖東岸決賽　獨行俠再挫雷霆領先（附比賽精華）

波士頓塞爾特人率先闖入季後賽的東岸決賽，他們在主場以113:98再贏克里夫蘭騎士，以場數4:1擊敗對手。至於西岸頭號種子的奧克拉荷馬城雷霆就以92:104不敵達拉斯獨行俠，被對手領先場數3:2，餘下兩場不容再失。

常規賽冠軍的塞爾特人，再次回到主場的第5場不敢怠慢。之前在第2場曾不敵騎士。然而今場騎士在第2節一度取得反先的優勢，不過在中段領先過5分下，被塞爾特人打出段8:0攻勢反超後，騎士就未有機會再反勝。最終在末段被拉開過17分之下，以113:98不敵塞爾特人，綠軍場數贏4:1連續3個賽季晉身東岸決賽。