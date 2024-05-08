NBA季後賽｜塞爾特人輕鬆擊敗疲兵騎士　雷霆首戰挫獨行俠（附比賽精華）

東西岸的頭號種子在四強出擊，常規賽第一的波士頓塞爾特人，在主場就以120:95輕取要戰至第7場晉級的克里夫蘭騎士，場數領先1:0。而西岸的奧克拉荷馬城雷霆，就以117:95擊敗達拉斯獨行俠。
首圈以4:1淘汰邁亞密熱火的塞爾特人，在主場擺陣等待已戰足7場的騎士。塞爾特人一開始已經試圖拉開差距，騎士在第1節雖然追近過差距，但第2節綠軍連取7分將比數拉開，騎士之後未能追回，在最多落後過26分下，塞爾特人主場贏120:95，場數領先1:0。
綠軍今場有戴歷韋特（Derrick White）攻入7個3分球，全場為球隊貢獻25分，而謝倫布朗（Jaylen Brown）就攻入32分，他與韋特合共攻入11個3分球，已是騎士全隊的3分球數字。下一場的對賽仍會塞爾特人主場。
當錫受制僅19分
西岸頭號種子的雷霆就在主場迎戰獨行俠，兩隊上半場有11次互換領先，不過雷霆在上半場末段開始拉開差距後，獨行俠僅在第3節中段追近，但還是無以為繼，雷霆最終在拉開過25分距離下，以117:95擊敗獨行俠，領先場數1:0，下一仗繼續在奧克拉荷馬城進行。
雷霆的基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）今場個人獨取29分，並且有9個籃板及9次的助攻。他令獨行俠的當錫（Luka Doncic）未能發揮，雖然這位前總決賽最有價值球員仍有19分的進帳，不過他今場的投射只有19射6中，而且5次的失誤。