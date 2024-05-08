NBA季後賽｜塞爾特人輕鬆擊敗疲兵騎士　雷霆首戰挫獨行俠（附比賽精華）

東西岸的頭號種子在四強出擊，常規賽第一的波士頓塞爾特人，在主場就以120:95輕取要戰至第7場晉級的克里夫蘭騎士，場數領先1:0。而西岸的奧克拉荷馬城雷霆，就以117:95擊敗達拉斯獨行俠。

首圈以4:1淘汰邁亞密熱火的塞爾特人，在主場擺陣等待已戰足7場的騎士。塞爾特人一開始已經試圖拉開差距，騎士在第1節雖然追近過差距，但第2節綠軍連取7分將比數拉開，騎士之後未能追回，在最多落後過26分下，塞爾特人主場贏120:95，場數領先1:0。