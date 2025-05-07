NBA季後賽｜居里傷出勇士照贏木狼　夏利貝頓3分助溜馬絕殺騎士

NBA季後賽次圈，西岸的金州勇士雖然有史堤芬居里（Stephen Curry）在第2節拉傷大腿而退下火線，不過隊友的希特（Buddy Hield）及達蒙特格連（Draymond Green）及時而出，令勇士在西岸四強第一戰以99:88擊敗明尼蘇達木狼，領先場數1:0。而東岸「一哥」的克里夫蘭騎士，在主場再輸一場，被夏利貝頓（Tyrese Haliburton）最後1秒射入的3分波，為印第安納溜馬120:119擊敗騎士，溜馬場數領先2:0。
雖然要打到「搶七」才在首圈過關，不過勇士今場對木狼狀態仍火熱。藉第2節打出一段18:2的比數，令勇士半場前將比數拉開，雖然居里在中段拉傷大腿離場，未有再上陣，但勇士全場射入了18個3分波，當中包括希特3分的8投5中及格連10投4中，結果勇士還是以99:88輕取木狼。「Buddy」希特繼對侯斯頓火箭的第7場後，再次成為勇士的救星，今場他攻入全隊最多的24分，占美畢拿（Jimmy Butler）今場亦有20分、11個籃板及8次的助攻，加上格連的18分，令勇士作客先贏第一場。
夏利貝頓季後賽兩次絕殺
至於東岸頭號種子的騎士處於劣勢。球隊主場被夏利貝頓在最後1.1秒射入3分，令溜馬以120:119反勝，場數落後0:2，而之後兩場還要是溜馬主場。被NBA球員投票稱為最名不符實的夏利貝頓，約首圈淘汰密爾沃基公鹿射入絕殺3分之後，他今場再次絕殺對手，而他今場交出19分。
溜馬今場6人取得雙位數得分，艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）及米利斯端納（Myles Turner）齊齊攻入23分，後備的馬杜連（Bennedict Mathurin）也有19分貢獻。騎士的當洛雲米歇爾（Donovan Mitchell）獨取最多的48分以及9次助攻，不過球隊仍要在最多拉開過20分之下，被溜馬反勝。