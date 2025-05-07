NBA季後賽｜居里傷出勇士照贏木狼　夏利貝頓3分助溜馬絕殺騎士

NBA季後賽次圈，西岸的金州勇士雖然有史堤芬居里（Stephen Curry）在第2節拉傷大腿而退下火線，不過隊友的希特（Buddy Hield）及達蒙特格連（Draymond Green）及時而出，令勇士在西岸四強第一戰以99:88擊敗明尼蘇達木狼，領先場數1:0。而東岸「一哥」的克里夫蘭騎士，在主場再輸一場，被夏利貝頓（Tyrese Haliburton）最後1秒射入的3分波，為印第安納溜馬120:119擊敗騎士，溜馬場數領先2:0。

雖然要打到「搶七」才在首圈過關，不過勇士今場對木狼狀態仍火熱。藉第2節打出一段18:2的比數，令勇士半場前將比數拉開，雖然居里在中段拉傷大腿離場，未有再上陣，但勇士全場射入了18個3分波，當中包括希特3分的8投5中及格連10投4中，結果勇士還是以99:88輕取木狼。「Buddy」希特繼對侯斯頓火箭的第7場後，再次成為勇士的救星，今場他攻入全隊最多的24分，占美畢拿（Jimmy Butler）今場亦有20分、11個籃板及8次的助攻，加上格連的18分，令勇士作客先贏第一場。