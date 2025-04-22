NBA季後賽｜快艇險勝金塊追平場數　活塞結束連敗走勢

利拿特（Kawhi Leonard）個人獨取39分，帶領洛杉磯快艇在西岸季後賽首圈的第2場，以105:102險勝丹佛金塊3分，同時也將場數追平1:1。而東岸方面，底特律活塞亦以100:94擊敗紐約人，結束球隊在季後賽的15場不勝走勢，並同樣將場數追平1:1。

西岸第4對第5，兩隊在今季的常規賽已經各贏2次。在首場輸2分的快艇，繼續作客丹佛。今場雙方仍打得緊湊，全場18次互換領先，而且分差未超過8分。「小丑」祖傑（Nikola Jokic）今場雖然交出了「三雙」的26分、12個籃板及10次助攻，不過利拿特個人交出39分，他今場19次起手入15球，包括4個3分波。關鍵在第4節的末段，利拿特最後54.1秒跳射為快艇拉開105:102之後，再成功偷到祖傑手上的球，即使占士夏登（James Harden）起手射失，不過金塊也無力追回，快艇第2場贏波追平場數1:1，之後兩場比賽會輪到快艇主場。