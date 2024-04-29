NBA季後賽｜木狼橫掃太陽率先晉級　公鹿再負溜馬形勢惡劣（附比賽精華）

西岸的3號種子明尼蘇達木狼，成為首支晉級季後賽次圈隊伍。球隊在首圈的第4場，以122:116擊敗鳳凰城太陽，以場數4:0橫掃對手晉級。而東岸2號種子的密爾沃基公鹿，就連輸3場後，以1:3的場數落後印第安納溜馬處於出局邊沿。

今季常規賽3戰太陽全敗，不過來到季後賽木狼卻又是另一回事。在之後3仗都贏波，木狼今場作客只要再贏就提早晉級。兩隊今場互有攻守，雙方領先對手最多只有6分，而且全場21次平手及23次互換領先，顯示這場兩隊都是非勝不可。太陽的迪雲布克（Devin Booker）取得全場最多的49分，杜蘭特（Kevin Durant）亦有33分的進帳，但其他隊友未能提供支援。木狼的「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）取得40分，加上新「狼王」的唐斯（Karl-Anthony Towns）亦有28分及10個籃板的「雙雙」，協助木狼以122:116擊敗太陽，場數贏4:0提早晉身西岸的四強。