NBA季後賽｜湖人再負木狼陷出局邊沿　活塞1分不敵紐約人場數落後至1:3

洛杉磯湖人面對連續兩年季後賽「一輪遊」的風險。球隊作客再以113:116不敵明尼蘇達木狼，場數已落後至1:3，雖然之後一場回到湖人主場，不過湖人也僅差一場就出局。至於東岸的底特律活塞，就以93:94不敵紐約人，場數同樣落後1:3，而波士頓塞爾特人，就以107:98擊敗奧蘭多魔術，塞爾特人場數領先3:1。
上仗作客再負木狼，湖人今場在第1節由當錫（Luka Doncic）取下13分，加上勒邦占士（LeBron James）的9分，一度拉開過10分，不過木狼第2節末段收窄了比分下，半場湖人僅領先61:58。第3節湖人有八村壘、當錫及列維斯（Austin Reaves）交出雙位數得分，令湖人領先過最多12分。不過第4節湖人命中率大減，整節他們18次起手僅入5球，而「蟻人」的艾華士（Anthony Edwards）個人攻入了16分。艾華士今場就為木狼取得43分，湖人的當錫雖然也有38分，勒邦占士也有27分、12個籃板及8次助攻，可是也無補於事。
芬利史密夫（Dorian Finney-Smith）在最後1分29秒射入3分，本來為湖人反先113:111，不過麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）的補籃就為木狼追平。之後麥丹尼爾斯更搶到勒邦占士的球後，被占士侵犯，球證原本吹湖人一個界外球，但木狼教練的挑戰成功，令球證改判木狼兩記的罰球，麥丹尼爾斯射入令木狼穩住領先優勢，最終贏116:113。湖人再輸一場後，場數已落後1:3，餘下第5場雖然由湖人主場，但他們仍要作客再贏第6場才有機會與木狼迫至「搶七」。
塞爾特人輕取魔術「叫糊」
至於東岸的紐約人，憑着唐斯（Karl-Anthony Towns）在最後46.6秒射入的3分球，協助球隊以94:93險勝活塞，在場數拉開至3:1，球隊只要下場主場贏波就可以晉身東岸四強。而上屆總冠軍的塞爾特人，雖然上仗僅負給魔術，但是今場再以107:98輕取對手，同樣以場數3:1「叫糊」。而印第安納溜馬以129:103擊敗密爾沃基公鹿之後，亦以3:1的場數領先。