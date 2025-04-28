NBA季後賽｜湖人再負木狼陷出局邊緣　活塞1分不敵紐約人場數落後至1:3（有片）

洛杉磯湖人面對連續兩年季後賽「一輪遊」的風險。球隊作客再以113:116不敵明尼蘇達木狼，場數已落後至1:3，雖然之後一場回到湖人主場，不過湖人也僅差一場就出局。至於東岸的底特律活塞，就以93:94不敵紐約人，場數同樣落後1:3，而波士頓塞爾特人，就以107:98擊敗奧蘭多魔術，塞爾特人場數領先3:1。

上仗作客再負木狼，湖人今場在第1節由當錫（Luka Doncic）取下13分，加上勒邦占士（LeBron James）的9分，一度拉開過10分，不過木狼第2節末段收窄了比分下，半場湖人僅領先61:58。第3節湖人有八村壘、當錫及列維斯（Austin Reaves）交出雙位數得分，令湖人領先過最多12分。不過第4節湖人命中率大減，整節他們18次起手僅入5球，而「蟻人」的艾華士（Anthony Edwards）個人攻入了16分。艾華士今場就為木狼取得43分，湖人的當錫雖然也有38分，勒邦占士也有27分、12個籃板及8次助攻，可是也無補於事。