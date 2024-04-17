NBA季後賽｜湖人再贏鵜鶘率先晉級季後賽　勇士不敵帝王提早出局（附比賽精華）

新奧爾良鵜鶘再次不敵洛杉磯湖人，再次錯失晉級季後賽的機會。在西岸的附加賽，湖人與鵜鶘再戰，結果湖人以110:106再贏，取得西岸第7種子資格。不過鵜鶘仍有第3個機會，他們會與薩克拉門托帝王爭西岸第8號種子資格。帝王在另一場附加賽成功以118:94擊退金州勇士。

鵜鶘在常規賽的最後一場，仍有前6的機會，可是他們最終不敵湖人而將席位拱手相讓。有傳入選美國奧運大軍的湖人兩大球星勒邦占士（LeBron James）與安東尼戴維斯（Anthony Davis）今場分別取得23及20分，當中安東尼戴維斯更有15個籃板的「雙雙」。雖然湖人在比賽中段拉開過18分，但鵜鶘有錫安威廉臣（Zion Williamson）取得40分及10個籃板，只是球隊在第4節末段4度追平比分下都無法維持或反先，最終輸106:110。