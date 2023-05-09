NBA季後賽︱湖人104:101反勝勇士　場數領先3:1

NBA季後賽的西岸大戰，洛杉磯湖人主場以104:101擊敗金州勇士，在場數拉開3:1。今仗朗尼獲加（Lonnie Walker IV）成為湖人的關鍵人物，他在第4節獨取15分，包括反勝一球，令湖人取得第4場。
上仗回到洛杉磯主場，大勝勇士。湖人今仗卻並不輕鬆。雙方全場14次互換領先，勇士在第3節一度拉開過最多的12分，然而勇士的領先優勢在第4節被追回，在餘下2分37秒勒邦占士（LeBron James）搏得史堤芬居里（Stephen Curry）的犯規，射入兩個罰球追至落後98:99，加上朗尼獲加的2分，令湖人在餘下1分53秒再度反勝，之後占士再射入兩個罰球將比數拉開，為湖人穩住優勢，最終湖人以104:101擊敗勇士，在場數領先至3:1，不過之後輪到勇士主場。
勒邦占士今場取得27分及10個籃板，隊友的安東尼戴維斯（Anthony Davis）今仗亦有23分及15個籃板。不過後備的獲加卻是湖人的神來之筆，除了反先的一個2分，他在第4節個人貢獻15分，是湖人反勝的重要力量。勇士的居里今仗取得全場最高的31分，以及交出14次助攻及10個籃板的「三雙」，然而球隊的外投今仗無靈，全場41次起手僅12中，當中居里也不過14投3中，令勇士最後無法回天。
熱火擊敗紐約人領先3:1
至於東岸的邁亞密熱火，就以109:101擊敗紐約人，在場數領先3:1，再贏一場就將會晉級東岸決賽。熱火的占美畢拿（Jimmy Butler）今仗獨取27分及10次助攻，而艾迪巴約（Bam Adebayo）亦布23分及13個籃板。至於謝倫般臣（Jalen Brunson）雖然取得全場最高的32分以及11個籃板，但還是無法讓紐約人平反敗局。