NBA季後賽︱湖人104:101反勝勇士　場數領先3:1

NBA季後賽的西岸大戰，洛杉磯湖人主場以104:101擊敗金州勇士，在場數拉開3:1。今仗朗尼獲加（Lonnie Walker IV）成為湖人的關鍵人物，他在第4節獨取15分，包括反勝一球，令湖人取得第4場。

上仗回到洛杉磯主場，大勝勇士。湖人今仗卻並不輕鬆。雙方全場14次互換領先，勇士在第3節一度拉開過最多的12分，然而勇士的領先優勢在第4節被追回，在餘下2分37秒勒邦占士（LeBron James）搏得史堤芬居里（Stephen Curry）的犯規，射入兩個罰球追至落後98:99，加上朗尼獲加的2分，令湖人在餘下1分53秒再度反勝，之後占士再射入兩個罰球將比數拉開，為湖人穩住優勢，最終湖人以104:101擊敗勇士，在場數領先至3:1，不過之後輪到勇士主場。