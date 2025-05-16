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體育
2025-05-16 12:15:00

NBA季後賽｜溜馬全攻陣晉東岸決賽數據分析 夏利貝頓成關鍵先生

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NBA季後賽｜溜馬全攻陣晉東岸決賽數據分析 夏利貝頓成關鍵先生。（資料圖片）

NBA季後賽｜溜馬全攻陣晉東岸決賽數據分析 夏利貝頓成關鍵先生。（資料圖片）

印第安納溜馬擊敗常規賽第一、取得64勝的克里夫蘭騎士，以場數4比1晉級，再度殺入東岸決賽，成為自1984年季後賽擴軍至16隊以來，首支連續兩年以第四種子或以下身份晉級分區決賽的球隊。 

今季溜馬雖為第4種子，但外界對其晉級前景普遍不看好。去年他們的晉級路線亦被視為「運氣好」：首圈遇上密爾沃基，對方整個系列賽都缺少字母哥，而列拿特（Damian Lillard）亦缺陣了三場中的兩場；次圈面對的紐約人，傷兵滿營，幾乎湊不齊完整陣容。 

不少人因此擔心溜馬會如2021年的亞特蘭大一樣，只是短暫的驚喜球隊，但今季溜馬徹底打破這種看法，連續擊敗密爾沃基公鹿與騎士，再次證明實力。 

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）在季後賽多次絕殺，一洗Overrated之名。（美聯社） 米利斯端納（Myles Turner）今季季後賽三分命中率達45%。（美聯社） 施安簡（Pascal Siakam）為溜馬交出全能表現，在秘4場以21分為隊中最高分。（資料圖片）

CBS Sports做了全面數據分析，拆解溜馬創下罕見黑馬之路，如何殺入今年東決： 

溜馬成為 NBA 歷史上第六支季後賽頭10場比賽中投籃命中率達50%、三分命中率達40%的球隊，與2014年的馬刺、2009年的金塊、2005年的熱火、1992年的拓與1985年的湖人並列。 

溜馬助攻率近七成

溜馬不單投得準，更是傳球極多的團隊。目前助攻率達68.9%，是自2018年金州勇士以來最高，當年勇士被譽為史上傳導最流暢的球隊之一。 

第五戰中，溜馬全場41個入球中有26球來自助攻，投籃命中率50%，三分命中率43%（35投15中），進攻效率驚人。 

溜馬一哥夏利貝頓（Tyrese Haliburton）展現實力，雖然首節僅得2分，最終仍攻入31分。他在季後賽中已兩度投進致勝球——首圈第5戰對密爾沃基、今輪第2戰對騎士。 

對於夏利貝頓而言，這是他生涯第3次於季後賽最後兩秒，命中反超前入球，僅次於勒邦占士（LeBron James）的6次，成為NBA有紀錄以來第二多，而他生涯只參加過兩屆季後賽。 

但溜馬絕非僅靠夏利貝頓一人，他們針對騎士防守錯位進攻極其果斷，場場都有不同球員挺身而出： 

溜馬成為NBA史上，首支在一個至少五場的系列賽中，每場比賽都有不同球員成為得分王的球隊： 

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比賽

 
 
 

得分王

 
 
 

得分

 
 
 

第1場

南赫特（Andrew Nembhard）

23

 
 
 

第2場

米利斯端納（Myles Turner）／艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）

23

 
 
 

第3場

馬杜連（Bennedict Mathurin）

23

 
 
 

第4場

施安簡（Pascal Siakam）

21

 
 
 

第5場

夏利貝頓（Tyrese Haliburton）

31

夏利貝頓在最後三節三分9投6中，帶領球隊克服第二節初段最多落後19分的劣勢。事實上，溜馬在淘汰賽中屢屢逆境反撲——首圈面對公鹿時，他們也曾在系列賽收官戰落後20分後逆轉取勝。 

自1996年起有完整賽事紀錄以來，季後賽系列賽收官戰中，落後至少19分仍能反勝的情況僅出現5次，而溜馬今季已連續兩輪做到。 

同時，溜馬亦在關鍵時刻展現絕對冷靜。第五戰最後五分鐘內，雙方僅相差1分，屬正式「關鍵戰」（最後五分鐘分差不超過5分）。 

溜馬季後賽至今於所有關鍵戰中保持5勝0負，與2024年的波士頓並列為有紀錄以來唯一能在季後賽首10戰打出關鍵戰全勝的球隊。 

原文刊登於 Yahoo 體育

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