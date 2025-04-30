NBA季後賽｜溜馬加時贏波淘汰公鹿　活塞自救先追回一場

NBA季後賽，印第安納溜馬加時憑着夏利貝頓（Tyrese Haliburton）攻入關鍵的5分，協助球隊主場以119:118擊敗密爾沃基公鹿，以場數4:1淘汰對手晉級東岸四強。而另一支東岸球隊的底特律活塞，就以106:103擊敗紐約人，將場數追至2:3。而西岸的丹佛金塊以131:115擊敗洛杉磯快艇，場數暫時領先3:2。 上屆同樣是首圈的對賽，溜馬淘汰過一次公鹿。溜馬今場贏波，就將連續兩年將公鹿淘汰，也是公鹿連續3季在季後賽首圈出局。沒有回頭路的公鹿第1節一度壓制溜馬，全節溜馬17射僅得4中，首節公鹿領先30:13。第2節初段雖然公鹿帶開過最多的20分，不過之後溜馬開始發力收窄差距，半場溜馬落後41:47，到第4節開始前，比數已打成75平手。第4節雙方在3度互換領先下，最後還是打成103平手要進入加時。

最後29秒兩度失誤斷送勝利 公鹿在加時階段，最後40秒仍以118:111領先溜馬7分。然而南赫特（Andrew Nembhard）的3分先為溜馬的反擊展開序幕。南赫特之後再偷走加利特倫特（Gary Trent Jr.）的球後，交由夏利貝頓上籃得分兼搏得犯規，夏利貝頓的罰球射入後，溜馬已追至落後1分。特倫特最後10秒又一次失誤，讓溜馬獲得界外球球權，之後再由夏利貝頓於最後的1.3秒上籃得分，令溜馬得以119:118擊敗公鹿，連續兩年淘汰對手晉級。 「字母哥」安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）今場就有30分、20個籃板及13次助攻的優秀數據，而隊友特倫特今場取得最高的33分，可是他關鍵最後29秒的兩次失誤就斷送公鹿的勝利。而溜馬的夏利貝頓今場就有26分及9次助攻，並憑他的關鍵5分，帶領溜馬晉級東岸四強，將會對東岸頭號種子的克里夫蘭騎士。

金塊贏快艇場數再領先3:2 至於活塞作客紐約人，紐約人雖然正選5人都交出雙位數得分，不過活塞有根寧咸（Cade Cunningham）攻入24分、8個籃板及8次助攻下，以106:103擊敗紐約人，將場數追至落後2:3，下一場回到活塞主場。而另一支東岸球隊的波士頓塞爾特人就同樣晉級，他們主場以120:89輕取奧蘭多魔術，場數以4:1過關。塞爾特人四強會對紐約人或活塞的勝方。 西岸方面，金塊在主場以131:115大勝快艇，場數再度領先3:2，下一場會是快艇的主場。