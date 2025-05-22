NBA季後賽｜溜馬加時3分贏紐約人　東岸決賽取得領先

被喻為「最名不符實」球員的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），又再次在季後賽發威，今次他雖然未能為印第安納溜馬絕殺，但卻為球隊迫至與紐約人進入加時，溜馬最終以138:135作客擊敗紐約人，在東岸決賽取得領先。

上一圈才以場數4:1淘汰常規賽東岸「一哥」的克里夫蘭騎士，溜馬作客紐約。首3節兩隊打得緊湊，雙方7次互換領先且最多只拉開過7分。不過第4節初段紐約人就打出一段16:1的攻勢，令球隊從僅差1分變領先16分。在第4節的最後3分鐘，紐約人仍領先14分，不過隨着艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）連轟4個3分，為溜馬收窄比分至2分。在第4節餘7.2秒，溜馬最後的功勢，夏利貝頓3分線外起手，成功在最後一刻射入，不過在經過翻看片段，夏利貝頓的腳踏在3分線上，球證判入2分，令兩隊打成125平手，要進入加時。