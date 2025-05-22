NBA季後賽｜溜馬加時3分贏紐約人　東岸決賽取得領先

被喻為「最名不符實」球員的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），又再次在季後賽發威，今次他雖然未能為印第安納溜馬絕殺，但卻為球隊迫至與紐約人進入加時，溜馬最終以138:135作客擊敗紐約人，在東岸決賽取得領先。
上一圈才以場數4:1淘汰常規賽東岸「一哥」的克里夫蘭騎士，溜馬作客紐約。首3節兩隊打得緊湊，雙方7次互換領先且最多只拉開過7分。不過第4節初段紐約人就打出一段16:1的攻勢，令球隊從僅差1分變領先16分。在第4節的最後3分鐘，紐約人仍領先14分，不過隨着艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）連轟4個3分，為溜馬收窄比分至2分。在第4節餘7.2秒，溜馬最後的功勢，夏利貝頓3分線外起手，成功在最後一刻射入，不過在經過翻看片段，夏利貝頓的腳踏在3分線上，球證判入2分，令兩隊打成125平手，要進入加時。
兩隊加時雖然7次互換領先，在南赫特（Andrew Nembhard）最後26.7秒上籃得分再度反超，加上托賓（Obi Toppin）的入樽，令溜馬以138:135擊敗紐約人，在東岸決賽領先場數1:0，下一仗繼續是紐約人主場。紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）雖然取得全場最多的43分，加上唐斯（Karl-Anthony Towns）也為球隊取得35分及12個籃板。然而溜馬也有6人取得雙位數得分，其中第4節攻入4個3分的尼史密夫個人取得30分，當中3分9投8中，而夏利貝頓也有31分及11次助攻，帶領溜馬先拔頭籌。