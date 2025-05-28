NBA季後賽｜溜馬夏利貝頓「三雙」　主場再贏紐約人領先3:1

NBA季後賽東岸決賽，印第安納溜馬有望25年後再入總決賽。在東岸決賽的第4場，主將的夏利貝頓（Tyrese Haliburton）為球隊攻入32分，並取得15次助攻及12個籃板的「三雙」成績，帶領球隊以130:121再贏紐約人，場數領先3:1，只差一場就晉級。
上仗主場被紐約人擊敗，一度將場數拉近至1:2，紐約藉着上場的氣勢，首節初段還是佔先，兩隊上半場就13次互換領先，不過在夏利貝頓半場已交出20分及10次助攻下，半場溜馬仍是領先69:64。下半場的戰情就一面倒，溜馬一直拉開比數下，最終以130:121擊敗紐約人，將場數拉開至3:1，下一仗會在紐約主場。
夏利貝頓在父親今場回歸球場觀戰下，交出個入季後賽的第2次「三雙」成績，而球隊今場的命中率達51.1%，隊友的施安簡（Pascal Siakam）也有30分，還有後備的馬杜連（Bennedict Mathurin）交出20分。紐約雖然謝倫般臣（Jalen Brunson）也有31分貢獻，而唐斯（Karl-Anthony Towns）亦有24分及12個籃板，以及安奴奧比（OG Anunoby）交出22分，不過在下半場表現下滑，還有唐斯在比賽的末段也因為膝傷要退下火線，令紐約未能追回比數。