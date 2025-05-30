NBA季後賽｜溜馬留力主場再戰　紐約人追至場數2:3

NBA的東岸決賽至少要打多場。紐約人在第5場，主場以111:94擊敗印第安納溜馬，將場數追至2:3，下場輪到溜馬主場仍佔有出線的主動權。
上一仗作客印第安波利斯輸9分，令溜馬取得出線的主動，不過溜馬似乎並不介意打多場。紐約人今場一開始就先取6分領先，之後的戰情溜馬未曾追和過比分，最多僅在首節兩次追至僅差1分。之後的戰情都是一面倒在紐約手上，在全場球迷都歡呼希望紐約可以打到第7場，成為第14支在落後場數1:3可以反勝的球隊，而過去也從沒有球隊可以在分岸決賽首兩場主場輸掉仍可以晉級。最終紐約人在今場領先過最多22分下，以111:94取勝，追至落後2:3。
謝倫般臣（Jalen Brunson）今場首節就已轟14分，最終他個人獨取32分，隊友的唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然右膝受傷，不過仍有24分及13個籃板，紐約人全隊今場就有5人攻入雙位數得分。溜馬正選就只有施安簡（Pascal Siakam）取得雙位數得分的15分，其餘的球員包括主力的夏利貝頓（Tyrese Haliburton），今場只取得8分，與上仗的「三雙」表現差距甚遠，然而下仗將是溜馬的主場，只要再贏多場溜馬仍可以取得球隊歷史上第2次的東岸冠軍。