NBA季後賽｜溜馬留力主場再戰　紐約人追至場數2:3

NBA的東岸決賽至少要打多場。紐約人在第5場，主場以111:94擊敗印第安納溜馬，將場數追至2:3，下場輪到溜馬主場仍佔有出線的主動權。

上一仗作客印第安波利斯輸9分，令溜馬取得出線的主動，不過溜馬似乎並不介意打多場。紐約人今場一開始就先取6分領先，之後的戰情溜馬未曾追和過比分，最多僅在首節兩次追至僅差1分。之後的戰情都是一面倒在紐約手上，在全場球迷都歡呼希望紐約可以打到第7場，成為第14支在落後場數1:3可以反勝的球隊，而過去也從沒有球隊可以在分岸決賽首兩場主場輸掉仍可以晉級。最終紐約人在今場領先過最多22分下，以111:94取勝，追至落後2:3。