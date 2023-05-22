NBA季後賽︱熱火主場再贏26分　場數領先塞爾特人3:0

NBA季後賽的東西岸決賽齊齊「叫糊」。在西岸的金州勇士場數領先至3:0之後，東岸的邁亞密熱火在第3場亦擊敗波士頓塞爾特人，場數同樣領先3:0，兩邊都只需要再贏一場，就可以定出總決賽的球隊。

主場兩度落敗，塞爾特人作客去到邁亞密仍然未見起色。除了首節早段領先過3分之外，塞爾特人整場都處於落後。綠軍今仗面對熱火的防守似乎難以攻破，全場的投球命中率低於4成，當中第3節更是連3成也不到，球隊最終在落後最多33分之下，以102:128不敵熱火，場數落後至0:3，熱火下仗仍有主場優勢。