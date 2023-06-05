NBA季後賽︱熱火第4節爆發　111:108反勝金塊追平場數

NBA季後賽的總決賽第2場，邁亞密熱火作客丹佛金塊，熱火憑第4節的奮力後上，以111:108擊敗對手，將總場數追平至1:1。

首仗不敵金塊的熱火，在今仗本來是先領先的一隊，首節熱火憑史特魯斯（Max Strus）的4個3分球，球隊最多拉開過11分的距離，然而金塊主將祖傑（Nikola Jokic）亦有11分的進帳，在第1節金塊僅落後3分。金塊在第2節就將比數拉開，最多拉開過15分，不過熱火第3節未有放棄，並繼續拉近差距。比賽在第4節初後再度出現變化，熱火的加比雲森特（Gabe Vincent）3分得分，令球隊再度反先，而熱火之後一直保持優勢，以111:108擊敗金塊，將場數追至1:1。

祖傑今仗個人獨取全場最高的41分以及摘下11個籃板，然而隊友幫助不多，除謝姆梅利（Jamal Murray）有18分及10次助攻的貢獻，其餘僅有2人得分上雙位。相反熱火有5人取得雙位數得分，當中雲森特個人攻入23分之外，占美畢拿（Jimmy Butler）與艾迪巴約（Bam Adebayo）都有21分。熱火今仗的優勢在於外線的表現，全場3分線外起手35次入17球，相後金塊雖然內線表現好，不過3分僅28投11中成為分野。下一仗將會輪到邁亞密主場。