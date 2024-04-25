NBA季後賽｜熱火3分雨擊退塞爾特人　雷霆橫掃鵜鶘領先2:0（附比賽精華）

NBA季後賽的首圈，常規賽的冠軍波士頓塞爾人在面對東岸8號種子的邁亞密熱火，第2場就遇滑鐵盧。熱火今場交出球隊季後賽最多31球之下，以111:101擊敗塞爾特人。而西岸頭號種子的奧克拉荷馬城雷霆，就以124:92大勝新奧爾良鵜鶘，場數拉開2:0。

首仗不敵塞爾特人，熱火作客波士頓的第2仗，利用了3分球擊退塞爾特人。今場熱火3分線外43次起手入23球，創下球隊在季後賽的單場3分球命中紀錄。在最多領先過12分之下，熱火以111:101擊敗塞爾特人，之後兩場到熱火主場。熱火的希路（Tyler Herro）今場攻入24分及交出14次助攻，當中包括6個3分球，而球隊5個正選都有雙位數得分；相反綠軍得分集中在謝倫布朗（Jaylen Brown）及達譚（Jayson Tatum），二人合共取得61分，然而在隊友欠表現下，塞爾特人場數被追和。