NBA季後賽｜獨行俠再贏木狼21分　場數4:1晉級總決賽（附比賽精華）

當錫（Luka Doncic）與艾榮（Kyrie Irving）再次發威之下，達拉斯獨行俠在西岸決賽的第5場，輕鬆以124:103擊敗明尼蘇達木狼，以場數4:1取得西岸冠軍，並將與波士頓塞爾特人在總決賽爭奪今屆NBA總冠軍。

上一仗艾榮表現失靈，令木狼在落後3場下扳回一城。不過今場作客去到明尼蘇達，艾榮回復之前3場的表現。木狼在開賽初還僅有一段時間跟得上獨行俠，但是在首節中段追過18平手後，木狼卻在餘下時間被獨行俠以一段17:1攻勢拉開差距，而比賽之後已成為獨行俠的表演。半場獨行俠領先29分，並且取得61%的命中率，令比賽早已亳無懸念。而獨行俠一路將領先優勢維持到尾，在最多領先過36分之下，以124:103擊敗木狼，在西岸決賽以場數4:1勝出。