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體育
2024-05-31 11:59:32

NBA季後賽｜獨行俠再贏木狼21分　場數4:1晉級總決賽（附比賽精華）

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獨行俠再贏多次木狼，以4:1場數晉級總決賽。(美聯社)

獨行俠再贏多次木狼，以4:1場數晉級總決賽。(美聯社)

當錫（Luka Doncic）與艾榮（Kyrie Irving）再次發威之下，達拉斯獨行俠在西岸決賽的第5場，輕鬆以124:103擊敗明尼蘇達木狼，以場數4:1取得西岸冠軍，並將與波士頓塞爾特人在總決賽爭奪今屆NBA總冠軍。

上一仗艾榮表現失靈，令木狼在落後3場下扳回一城。不過今場作客去到明尼蘇達，艾榮回復之前3場的表現。木狼在開賽初還僅有一段時間跟得上獨行俠，但是在首節中段追過18平手後，木狼卻在餘下時間被獨行俠以一段17:1攻勢拉開差距，而比賽之後已成為獨行俠的表演。半場獨行俠領先29分，並且取得61%的命中率，令比賽早已亳無懸念。而獨行俠一路將領先優勢維持到尾，在最多領先過36分之下，以124:103擊敗木狼，在西岸決賽以場數4:1勝出。

當錫與艾榮今場齊齊都有36分的進帳，當中當錫第1節已經取得20分，而他今場亦取下10個籃板。木狼的唐斯（Karl-Anthony Towns）雖然有28分，不過今場他6次3分線外的起手就僅1中，而艾華士（Anthony Edwards）雖然同樣有28分，但整隊就只有他們二人取得雙位數得分。獨行俠贏波後，是球隊自2011年後再次贏得西岸冠軍，也是球隊史上的第3次分岸冠軍，而他們決賽會對東岸冠軍的塞爾特人。

西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社) 西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社) 西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社) 西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社) 西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社) 西岸決賽獨行俠以124:103擊敗木狼，場數贏4:1。(美聯社)
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