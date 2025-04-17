NBA季後賽｜獨行俠附加賽贏帝王與灰熊爭第8　熱火宰公牛保季後賽希望

達拉斯獨行俠保住季後賽的機會。球隊在西岸的附加賽，憑安東尼戴維斯（Anthony Davis）交出27分及基利湯臣（Klay Thompson）攻入5個3分，作客以120:106擊敗薩克拉門托帝王，將與孟菲斯灰熊爭奪西岸第8的席位。而東岸的附加賽，邁亞密熱火就以109:90擊敗芝加哥公牛，會與阿特蘭大鷹隊爭東岸的季後賽資格。

季中換走當錫（Luka Doncic）後，「頭頭碰着黑」的獨行俠，季尾還是等到交換得來的AD健康復出。AD在今場的附加賽也交出水準，全場為獨行俠取得27分之餘，更有9次的籃板及3次封阻。獨行俠自第2節初段將比數帶開以後，帝王已無力追回分差，最終以106:120落敗。除了AD之外，K湯今場也為獨行俠攻入23分，當中他第2節3分4投4中攻入12分，成為獨行俠得以拉開比數的關鍵。而PJ華盛頓（P.J. Washington）亦有17分及9個籃板。帝王的迪羅辛（DeMar DeRozan）雖然取得全場最多的33分，但隊友沙邦尼斯（Domantas Sabonis）失準，只有11分。獨行俠贏波後，會與灰熊爭做西岸的第8種子。