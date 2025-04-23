NBA季後賽｜當錫帶領湖人場數追平木狼　雷霆輕鬆拉開2:0

當錫（Luka Doncic）再成為洛杉磯湖人的救星。在季後賽首圈的第2場，當錫交出31分、12個籃板及9次助攻的「準三雙」演出，協助湖人在主場以94:85擊敗明尼蘇達木狼，在場數追平1:1。而常規賽「一哥」奧克拉荷馬城雷霆就輕取孟菲斯灰熊118:99，場數拉開至2:0。

上場22分輸給木狼，湖人今場繼續依靠當錫得分，他在第1節個人已取得16分，湖人除了開賽被木狼領先過2分之後，比賽就完全落在湖人一方。這支西岸的第3號種子，在全場最多領先過22分下，最終還是以94:85擊敗木狼。除當錫的準三雙表現，勒邦占士（LeBron James）及列維斯（Austin Reaves）分別都有21及16分，在4人取得雙位數得分下，湖人將場數追平1:1。之後兩場比賽會到明尼蘇達主場。