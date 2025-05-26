NBA季後賽｜紐約人成功自救　落後20分反勝溜馬追回一場

NBA東岸決賽，紐約人成功自救。作客在落後過20分之下，主將的謝倫般臣（Jalen Brunson）還要因為犯規而需要「就住」，不過球隊仍以106:100反勝印第安納溜馬，場數追至1:2，之後仍然是溜馬主場。
之前主場兩連敗的紐約，第3場作客印第安波利斯，雖然第1節還是與主隊的溜馬打得緊湊，但第2節卻出現崩盤，更一度被溜馬打出一段13:0的攻勢，以比數拉開至20分，半場溜馬仍俱先58:45。在麥拜迪（Miles McBride）在第3節末段連取7分，為紐約人一度追至僅差8分，但完前3節，溜馬仍以10分距離領先。第4節紐約人奮起力追，在中段已追回分差，不過般臣之後卻領第5次犯規，之後需要暫時在後備席等待。然而還有唐斯（Karl-Anthony Towns）在第4節攻入了20分，令紐約人最終反勝106:100。
唐斯今場獨取24分及取下15個籃板，當中第4節他射入3個3分，以及取得9投6中的表現，般臣今場雖然在末段受犯規所限，但他仍有23分的貢獻令紐約人未致於在東岸決賽三連敗，然而下一場紐約仍要作客。夏利貝頓（Tyrese Haliburton）今場僅得20分，但也已經是溜馬得分最高，溜馬今場的3分欠準，全隊只入5球，當中夏利貝頓8投僅2中，米利斯端納（Myles Turner）更是6投1中。