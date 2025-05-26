NBA季後賽｜紐約人成功自救　落後20分反勝溜馬追回一場

NBA東岸決賽，紐約人成功自救。作客在落後過20分之下，主將的謝倫般臣（Jalen Brunson）還要因為犯規而需要「就住」，不過球隊仍以106:100反勝印第安納溜馬，場數追至1:2，之後仍然是溜馬主場。

之前主場兩連敗的紐約，第3場作客印第安波利斯，雖然第1節還是與主隊的溜馬打得緊湊，但第2節卻出現崩盤，更一度被溜馬打出一段13:0的攻勢，以比數拉開至20分，半場溜馬仍俱先58:45。在麥拜迪（Miles McBride）在第3節末段連取7分，為紐約人一度追至僅差8分，但完前3節，溜馬仍以10分距離領先。第4節紐約人奮起力追，在中段已追回分差，不過般臣之後卻領第5次犯規，之後需要暫時在後備席等待。然而還有唐斯（Karl-Anthony Towns）在第4節攻入了20分，令紐約人最終反勝106:100。