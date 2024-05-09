NBA季後賽｜紐約人般臣紮住上　再挫溜馬領先場數2:0（附比賽精華）

紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）雖然在比賽期間受傷，不過在他下半場堅持上陣下，協助球隊以130:121擊敗印第安納溜馬，場數領先至2:0。
東岸2號種子的紐約人，與季中錦標賽的亞軍溜馬在東岸四強碰頭，上一場紐約主場先贏一仗後，在第2場的比賽，主將的般臣在第1節的末段受傷，以致在第2節休息。而溜馬也藉此一度反先，並在半場將比數拉開至73:63。然而般臣在第3節返回球場，帶領球隊打出一段14:0的攻勢，使紐約人從落後9分變反超5分，紐約人之後保持着領先優勢，以130:121贏得第2場，場數以2:0領先，之後兩場輪到溜馬主場。
般臣今場為球隊攻入29分，當中有24分是下半場取得，加上兩個隊友安奴奧比（OG Anunoby）及迪雲辛素（Donte DiVincenzo）也同樣交出28分，讓溜馬即使有夏利貝頓（Tyrese Haliburton）取得34分，仍無法追上。
金塊祖傑三度當選MVP
另外，丹佛金塊的祖傑（Nikola Jokic）獲選為今季的最有價值球員，是4個賽季以來第3次贏得這個獎項。至於其他在早前公布的獎項，最佳防守球員是明尼蘇達木狼的高拔（Rudy Gobert），最佳新秀球員就是今季的狀元，聖安東尼奧馬刺的雲班耶馬（Victor Wembanyama），最大進步球員是費城76人的麥斯（Tyrese Maxey），最佳第6人就是木狼的拿斯列特（Naz Reid）。