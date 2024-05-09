NBA季後賽｜紐約人般臣紮住上　再挫溜馬領先場數2:0（附比賽精華）

紐約人的謝倫般臣（Jalen Brunson）雖然在比賽期間受傷，不過在他下半場堅持上陣下，協助球隊以130:121擊敗印第安納溜馬，場數領先至2:0。

東岸2號種子的紐約人，與季中錦標賽的亞軍溜馬在東岸四強碰頭，上一場紐約主場先贏一仗後，在第2場的比賽，主將的般臣在第1節的末段受傷，以致在第2節休息。而溜馬也藉此一度反先，並在半場將比數拉開至73:63。然而般臣在第3節返回球場，帶領球隊打出一段14:0的攻勢，使紐約人從落後9分變反超5分，紐約人之後保持着領先優勢，以130:121贏得第2場，場數以2:0領先，之後兩場輪到溜馬主場。