NBA季後賽｜紐約人般臣3分絕殺淘汰活塞　快艇贏金塊要「搶七」

紐約人晉身東岸四強。憑着謝倫般臣（Jalen Brunson）在最後5.3秒的3分起手成功，紐約人作客以116:113擊敗底特律活塞，以場數4:2淘汰對手，也令東岸四強席位全部已定。而西岸方面，洛杉磯快艇在主場111:105擊敗丹佛金塊，兩隊需要到第7場決勝負。

活塞在上一場作客小勝紐約人，令這個系列賽要再打一場。只差一場晉級，紐約人今次不再怠慢，首節一度拉開過14分，以37:23領先。活塞後備球員的比斯利（Malik Beasley）在第2節發威，個人單節獨取15分，為活塞半場反超61:59。紐約人第3節又拉開比分下，第4節中段卻在領先11分之下，被活塞連轟13分再反先。然而在最後的49.8秒，謝倫杜蘭（Jalen Duren）射入罰球令活塞領先113:111。不過米基爾布歷捷斯（Mikal Bridges）上籃得分，幫紐約人追成平手。但之後根寧咸（Cade Cunningham）未能得分下，紐約人取下籃板再叫暫停。之後的攻勢，般臣最後5.3秒3分起手命中，餘下時間活塞未能追回，結果紐約人贏116:113，以場數4:2晉級東岸四強。