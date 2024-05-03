NBA季後賽｜紐約人3分險勝76人晉級　公鹿再負溜馬首圈出局（附比賽精華）

紐約人與印第安納溜馬成為兩支東岸的首圈出線份子。兩隊在首圈系列賽的第6場，分別擊敗費城76人及密爾沃基公鹿，齊齊以4:2的場數晉級，兩隊會在東岸四強碰頭。
勇奪了東岸2號種子的紐約人，面對76人整個系列賽都不好應付。在一度領先場數2:0下，還是被迫到打第6場。今場作客費城，紐約人首節一度拉開比數至22分，然而希特（Buddy Hield）在第2節搶鏡，個人單節取得17分，令76人在完半場反先54:51。76人在第3節維持領先優勢帶到最後一節，雙方在第4節僅3次互換領先下，麥斯（Tyrese Maxey）雖然一度為76人追平過111平手，但祖殊赫特（Josh Hart）最後24.4秒的3分又令紐約人拉開比數，之後76人無法再追和，最終以115:118不敵紐約人。紐約人以4:2的場數，晉身東岸四強。
謝倫般臣（Jalen Brunson）今場為紐約人取得41分及交出12次助攻，當中包括在最後射入2個罰球令紐約人鎖定勝局。而球隊的5名正選同樣有雙位數得分的表現，76人的安比（Joel Embiid）今場其實都有39分及13個籃板，但是隊友支援不足，令費城再輸多場。
溜馬與紐約人東岸四強相逢
另一場的東岸首圈賽事，溜馬就再贏公鹿。處於出局邊沿的公鹿，首節確實是有好開始，球隊一度領先過7分。不過這也是公鹿全場最大的領先，因為之後很快被溜馬追過，並逐漸被拉開差距。溜馬在第3節末段連取8分，將比數拉開至15分進入最後一節，公鹿最後一節也追平無望，在落後最多24分之下，以98:120不敵溜馬，以場數2:4遭淘汰。
溜馬兩個後備的麥康尼爾（T.J. McConnell）與托賓（Obi Toppin）分別有20及21分，而公鹿的命中率僅42.2%，在整個系列賽缺少了受傷的安迪杜甘普（Giannis Antetokounmpo）壓陣下，球隊在季後賽首圈就出局。