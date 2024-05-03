NBA季後賽｜紐約人3分險勝76人晉級　公鹿再負溜馬首圈出局（附比賽精華）

紐約人與印第安納溜馬成為兩支東岸的首圈出線份子。兩隊在首圈系列賽的第6場，分別擊敗費城76人及密爾沃基公鹿，齊齊以4:2的場數晉級，兩隊會在東岸四強碰頭。

勇奪了東岸2號種子的紐約人，面對76人整個系列賽都不好應付。在一度領先場數2:0下，還是被迫到打第6場。今場作客費城，紐約人首節一度拉開比數至22分，然而希特（Buddy Hield）在第2節搶鏡，個人單節取得17分，令76人在完半場反先54:51。76人在第3節維持領先優勢帶到最後一節，雙方在第4節僅3次互換領先下，麥斯（Tyrese Maxey）雖然一度為76人追平過111平手，但祖殊赫特（Josh Hart）最後24.4秒的3分又令紐約人拉開比數，之後76人無法再追和，最終以115:118不敵紐約人。紐約人以4:2的場數，晉身東岸四強。