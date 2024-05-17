NBA季後賽｜衞冕金塊大崩潰　被木狼大炒45分迫到「搶七」（附比賽精華）

金塊在這個西岸四強如過山車般起落，先在主場連輸兩場，被木狼領先2:0，但及後卻連取3場將場數反先3:2，取得「叫糊」的機會。在這系列賽的第6場，木狼在先取2分後，一度被金塊連轟9分反先，然而這已是金塊全場最大領先的時刻，因為之後木狼打出一段20:0的攻勢將比分再度反先，而自此金塊就逐漸崩潰。

第4節最多拉開50分

雖然金塊有嘗試在第2及第3節追回，但得分仍是及不上主場出戰的木狼，令比賽第4節完全成為「垃圾時間」，因為當時木狼已領先25分進入最後一節。而金塊的副選在這一節合共只得9分，令比賽最多被拉開50分的距離，最終木狼亦以115:70的大分差擊敗金塊，將場數追平至3:3，而下一場會是金塊主場。

「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）今場為球隊貢獻27分，而麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）亦有21分，不過兩隊的分別在於籃板，金塊全場就只贏得43個籃板，但木狼卻有62次。而金塊的謝姆梅利（Jamal Murray）今場雖然有10分，不過他卻是全場18次起手僅中4，令最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）即使取得22分也無補於事。