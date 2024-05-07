NBA季後賽｜衞冕金塊西岸四強26分再負木狼　紐約人輕取溜馬（附比賽精華）

衞冕總冠軍的丹佛金塊在今季的西岸四強處於劣勢。球隊在主場面對明尼蘇達木狼，面對木狼的「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）與「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）各自攻入27分，令木狼第2場再贏106:80，場數領先2:0。至於東岸的四強亦展開，紐約人就以121:117擊敗印第安納溜馬響頭炮。

上仗木狼作客贏7分，今次再戰木狼在首節尾段已經帶出。金塊今場命中率繼續低下，在第2節更是24投得6中，命中率25%，全節僅獲15分。令球隊半場落後35:61。木狼在之後也守住領先優勢，在最多領先32分下，以106:80再贏金塊。艾華士與唐斯今場同樣以27分成為得分最高的球手，當中唐斯還有12個籃板的貢獻，而金塊就僅得艾朗哥頓（Aaron Gordon）取得20分。之後兩場輪到木狼主場，金塊作客無法追回將難逃出局命運。