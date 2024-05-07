NBA季後賽｜衞冕金塊西岸四強26分再負木狼　紐約人輕取溜馬（附比賽精華）

衞冕總冠軍的丹佛金塊在今季的西岸四強處於劣勢。球隊在主場面對明尼蘇達木狼，面對木狼的「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）與「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）各自攻入27分，令木狼第2場再贏106:80，場數領先2:0。至於東岸的四強亦展開，紐約人就以121:117擊敗印第安納溜馬響頭炮。
上仗木狼作客贏7分，今次再戰木狼在首節尾段已經帶出。金塊今場命中率繼續低下，在第2節更是24投得6中，命中率25%，全節僅獲15分。令球隊半場落後35:61。木狼在之後也守住領先優勢，在最多領先32分下，以106:80再贏金塊。艾華士與唐斯今場同樣以27分成為得分最高的球手，當中唐斯還有12個籃板的貢獻，而金塊就僅得艾朗哥頓（Aaron Gordon）取得20分。之後兩場輪到木狼主場，金塊作客無法追回將難逃出局命運。
紐約人般臣連續4場交出40分
至於東岸四強方面，紐約人在首戰擊敗溜馬，當中謝倫般臣（Jalen Brunson）今場取得43分，這是自「波神」米高佐敦（Michael Jordan）之後，首位季後賽連續4場有40分以上進帳的球員，也是史上第4人。紐約人今場換人不多，5名正選最少都上陣了36分鐘，並且5人同樣有雙位數的得分。而兩隊全場領先不夠10分，並且12次打成平手，最後紐約人以121:117小勝溜馬，之後仍會是紐約主場。