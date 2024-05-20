NBA季後賽｜金塊再負木狼出局　溜馬淘汰紐約人入東岸決賽（附比賽精華）

去季的NBA總冠軍丹佛金塊，已確定無法衞冕。在西岸四強系列賽的第7場，金塊仍然無法擊倒明尼蘇達木狼，以場數3:4被淘汰。而東岸決賽，就由季中錦標賽的亞軍印第安納溜馬獲得，他們在東岸四強的第7場擊敗紐約人，將與波士頓塞爾特人在東岸決賽碰頭。
上仗慘被木狼大炒，金塊回到主場在第1節的末段一度取得優勢，並在第2節拉開差距，半場曾領先53:38。不過第3節木狼再次發威，令金塊有近10分鐘時間只取得3分，也使木狼在落後20分下追至只差2分。在進入第4節前，金塊只領先67:66。第4節木狼繼續乘着勇勢反先並拉開差距，最終以98:90擊敗金塊，以場數4:3反勝打入西岸的決賽。
木狼今場8個上陣球員有6個取得雙位數得分，「狼王」唐斯（Karl-Anthony Towns）今場有23分及12個籃板，隊友麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）同樣有23分貢獻。至於「蟻人」艾華士（Anthony Edwards）就有16分、8個籃板及7次的助攻，當中包括有9分就是在反擊的第3節取得。而金塊的最有價值球員祖傑（Nikola Jokic），雖然在今場有34分及19個籃板，隊友謝姆梅利（Jamal Murray）更有35分貢獻，不過其餘的隊友總計得分也不及他們，令金塊確定未能衞冕。
溜馬投射命中率高取勝
在東岸的另一個決賽席位，同樣要靠「搶七」決定。溜馬在作客紐約，竟有達67.1%的命中率。令球隊最終以130:109擊敗紐約人。溜馬今場基本大多數時間在領先，並憑高命中率將比分逐漸拉開，最終溜馬在領先最多23分下，成功贏下第7場，會在東岸決賽對塞爾特人。溜馬正選5人最少都取得17分，當中艾朗尼史密夫（Aaron Nesmith）更是8投8中命中率，而夏利貝頓（Tyrese Haliburton）就有26分的貢獻，紐約人的迪雲辛素（Donte DiVincenzo）其實是全場得分最多一人，有39分，可是隊友手感無靈，球隊結果大敗一場。