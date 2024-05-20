NBA季後賽｜金塊再負木狼出局　溜馬淘汰紐約人入東岸決賽（附比賽精華）

去季的NBA總冠軍丹佛金塊，已確定無法衞冕。在西岸四強系列賽的第7場，金塊仍然無法擊倒明尼蘇達木狼，以場數3:4被淘汰。而東岸決賽，就由季中錦標賽的亞軍印第安納溜馬獲得，他們在東岸四強的第7場擊敗紐約人，將與波士頓塞爾特人在東岸決賽碰頭。

上仗慘被木狼大炒，金塊回到主場在第1節的末段一度取得優勢，並在第2節拉開差距，半場曾領先53:38。不過第3節木狼再次發威，令金塊有近10分鐘時間只取得3分，也使木狼在落後20分下追至只差2分。在進入第4節前，金塊只領先67:66。第4節木狼繼續乘着勇勢反先並拉開差距，最終以98:90擊敗金塊，以場數4:3反勝打入西岸的決賽。