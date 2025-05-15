NBA季後賽｜金塊哥頓韋斯保克傳內訌　本尊怒斥：誇張失實！

丹佛金塊以105比112不敵奧克拉荷馬雷霆、第五戰落敗後，哥頓（Aaron Gordon）在賽後被問及球隊能否連贏兩場反勝，他表示「可以」，但隨即將矛頭指向ESPN的報道，挺身為隊友韋斯保克（Russell Westbrook）辯護。

「我不想談比賽，」哥頓說：「我看到一篇報道，是韋斯保克在更衣室的事，那篇文章完全是主觀杜撰，根本不應該被刊出。韋少是歷來最有天賦的球員之一，他整季都為我們貢獻良多。我們是兄弟，和隊友相處的時間比家人還多。」

「意見不合是自然的，但那次對話只是我們更衣室內部的事，根本不應被外界知道，那篇報道完全誇張失實。」