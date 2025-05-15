NBA季後賽｜金塊哥頓韋斯保克傳內訌　本尊怒斥：誇張失實！

丹佛金塊以105比112不敵奧克拉荷馬雷霆、第五戰落敗後，哥頓（Aaron Gordon）在賽後被問及球隊能否連贏兩場反勝，他表示「可以」，但隨即將矛頭指向ESPN的報道，挺身為隊友韋斯保克（Russell Westbrook）辯護。
「我不想談比賽，」哥頓說：「我看到一篇報道，是韋斯保克在更衣室的事，那篇文章完全是主觀杜撰，根本不應該被刊出。韋少是歷來最有天賦的球員之一，他整季都為我們貢獻良多。我們是兄弟，和隊友相處的時間比家人還多。」
「意見不合是自然的，但那次對話只是我們更衣室內部的事，根本不應被外界知道，那篇報道完全誇張失實。」
哥頓所指的報道，來自ESPN記者Ramona Shelburne，在第五場比賽前幾小時刊出。她聲稱，哥頓與韋斯保克曾於首圈對快艇第二戰後，在更衣室爆發激烈爭執。
文章寫道：「金塊在第二戰落敗後數分鐘，主帥阿杜文（David Adelman）仍在出席記者會時，球隊更衣室內出現激烈爭論，根據多方消息來源，韋斯保克與哥頓當時起了衝突，哥頓質疑韋斯保克的態度。」
韋少妻子出口護航
這篇報道不僅引起哥頓不滿，連韋少的妻子Nina Westbrook也在社交媒體怒斥「捏造事實」，指報道中對其丈夫的描述極不公正。
哥頓並未否認雙方曾有爭執，但認為報道將事件放大為新聞，實屬無謂。他指出，球員間長時間相處，出現分歧實屬正常，外界不應過度解讀。
事件顯然無礙哥頓對韋斯保克的信任。這名29歲前鋒依然深信這位前MVP將在球隊逆轉系列賽中扮演重要角色。第五戰中，韋斯保克表現掙扎，7投1中僅得4分、4籃板、3助攻及1次偷球，更射了多次Air Ball，雷霆球員亦有放射的取態。主帥在末節幾乎沒有再派他上陣，全場第四節僅上場不到兩分鐘。
至於哥頓，該場比賽攻入13分（13投6中），加5籃板、3助攻及1次偷球，雖然早前數戰有過關鍵發揮，但第五戰第四節卻3投皆失。
第六戰金塊若輸波即出局
除祖傑（Nikola Jokic）外，金塊其他球員在第四節合共15投1中，難以爭勝。他們現時陷入淘汰邊緣，將於周五早上8時半在主場Ball Arena迎戰第六戰，輸波便提早放暑假。
原文刊登於 Yahoo 體育