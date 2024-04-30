NBA季後賽｜金塊絕殺湖人晉級鬥木狼　雷霆橫掃鵜鶘（附比賽精華）

洛杉磯湖人又再一次在季後賽首圈出局。即使勒邦占士（LeBron James）在末段射入兩個罰球將比分追平，不過負傷上陣的謝姆梅利（Jamal Murray）最後3.6秒跳投得手，令丹佛金塊得以108:106絕殺湖人，並以場數4:1將對手淘汰。而他們次圈的對手，會是早已出線的明尼蘇達木狼。至於西岸頭號種子的奧克拉荷馬城雷霆亦取得晉級，他們再贏新奧爾良鵜鶘，場數以4:0晉級西岸四強。

上仗在落後場數0:3，成功在劣勢中追回一場的湖人，在第5場作客丹佛仍希望可以扭轉局面。雙方全場都沒有拉開過超過10分之下，全場有16次互換領先，39歲的勒邦占士仍然希望為球隊挽回敗勢，全場為球隊進貢30分，以及交出11次助攻和9個籃板，當中包括在最後的26秒射入兩個罰球，令比數一度打成106平手。可是之後金塊的進攻，小腿有傷的謝姆梅利在最後3.6秒跳投得手，令金塊最終反勝108:106。