NBA季後賽｜金塊絕殺湖人晉級鬥木狼　雷霆橫掃鵜鶘（附比賽精華）

洛杉磯湖人又再一次在季後賽首圈出局。即使勒邦占士（LeBron James）在末段射入兩個罰球將比分追平，不過負傷上陣的謝姆梅利（Jamal Murray）最後3.6秒跳投得手，令丹佛金塊得以108:106絕殺湖人，並以場數4:1將對手淘汰。而他們次圈的對手，會是早已出線的明尼蘇達木狼。至於西岸頭號種子的奧克拉荷馬城雷霆亦取得晉級，他們再贏新奧爾良鵜鶘，場數以4:0晉級西岸四強。
上仗在落後場數0:3，成功在劣勢中追回一場的湖人，在第5場作客丹佛仍希望可以扭轉局面。雙方全場都沒有拉開過超過10分之下，全場有16次互換領先，39歲的勒邦占士仍然希望為球隊挽回敗勢，全場為球隊進貢30分，以及交出11次助攻和9個籃板，當中包括在最後的26秒射入兩個罰球，令比數一度打成106平手。可是之後金塊的進攻，小腿有傷的謝姆梅利在最後3.6秒跳投得手，令金塊最終反勝108:106。
謝姆梅利今場有最高的32分，隊友祖傑（Nikola Jokic）除了交付25分還有摘下20個籃板，而米高波特（Michael Porter Jr.）亦有26分，當中包括3分球7投5中，帶領金塊成功在第5場絕對湖人，並以場數4:1晉身西岸四強，將與木狼爭入西岸的決賽。
塞爾特人再贏熱火領先3:1
至於另一支西岸球隊的雷霆，作客再戰鵜鶘。雖然對手迫到19次互換領先及18次平手，但在第4節的最後8分50秒，雷霆以一波10:2的攻勢將比數拉開，自此鵜鶘都無法追回差距，結果雷霆再處多場97:89，以場數4:0大勝對手晉身西岸四強。西岸四強餘下席位就只有賽和2:2的洛杉磯快艇與達拉斯獨行俠。
東岸方面，常規賽冠軍的波士頓塞爾特人就以102:88擊敗邁亞密熱火，場數領先至3:1。東岸目前沒有一隊晉身分岸的四強，但塞爾特人、印第安納溜馬及紐約人場數都領先3:1，而克里夫蘭騎士就與奧蘭多魔術場數打成2:2平手。