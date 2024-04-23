NBA季後賽｜金塊謝姆梅利絕殺湖人　紐約人3分險勝76人（附比賽精華）

上屆總冠軍的丹佛金塊，在今年季後賽的首圈面對洛杉磯湖人，第2仗再憑謝姆梅利（Jamal Murray）在最後的跳投得手，令金塊以101:99絕殺湖人，場數領先2:0。而東岸的另一場比賽同樣緊湊，紐約人以3分之差，贏費城76人104:101，同樣將場數拉開2:0。

以西岸第2種子晉級，面對着7號種子的湖人，正是去季的西岸決賽翻版。湖人上仗輸11分，今仗湖人是佔上風的一隊，球隊初段一直領先，在第3節更拉開過20分。然而金塊之後打出過一段10:0攻勢後，雙方比分已經收窄。在進入最後一節前，湖人被追至79:69。勒邦占士（LeBron James）與謝姆梅利雖然同在最後一節交出12分，不過金塊還有最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）貢獻另外7分。在最後的0.4秒謝姆梅利的仰後跳投得手，令金塊得以101:99反勝。