NBA季後賽｜金塊謝姆梅利絕殺湖人　紐約人3分險勝76人（附比賽精華）

上屆總冠軍的丹佛金塊，在今年季後賽的首圈面對洛杉磯湖人，第2仗再憑謝姆梅利（Jamal Murray）在最後的跳投得手，令金塊以101:99絕殺湖人，場數領先2:0。而東岸的另一場比賽同樣緊湊，紐約人以3分之差，贏費城76人104:101，同樣將場數拉開2:0。
以西岸第2種子晉級，面對着7號種子的湖人，正是去季的西岸決賽翻版。湖人上仗輸11分，今仗湖人是佔上風的一隊，球隊初段一直領先，在第3節更拉開過20分。然而金塊之後打出過一段10:0攻勢後，雙方比分已經收窄。在進入最後一節前，湖人被追至79:69。勒邦占士（LeBron James）與謝姆梅利雖然同在最後一節交出12分，不過金塊還有最有價值球員祖傑（Nikola Jokic）貢獻另外7分。在最後的0.4秒謝姆梅利的仰後跳投得手，令金塊得以101:99反勝。
湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis）今場雖然有32分的貢獻，但第4節他僅1次起手，而且不入，9分鐘上陣交白卷，而湖人最後一節的命中率僅得44.4%，對比65%命中率的金塊成為分野。金塊再贏多場後，現時場數領先2:0，之後會到湖人進行兩場主場比賽。
紐約人靠最後兩個3分反勝
東岸2號種子的紐約人也是贏得驚險，在再戰76人的首圈，紐約人在餘下47.3秒的時間仍然落後5分，然而謝倫般臣（Jalen Brunson）及迪雲辛素（Donte DiVincenzo）分別射入1個3分球，將比數反先1分，加上安奴奧比（OG Anunoby）之後兩罰全中，令紐約人以104:101反勝，場數同樣領先2:0。