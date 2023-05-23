NBA季後賽︱金塊2分小勝湖人連贏4場　球隊史上首次晉身總決賽

丹佛金塊成功橫掃洛杉磯湖人，首次取得西岸冠軍打入今年的NBA總決賽。在西岸決賽的第4場，金塊成功封阻勒邦占士（LeBron James）的最後一擊，以113:111擊敗湖人，總場數贏4:0晉身總決賽。

連贏頭3場之後，金塊只要再取1場就可以嘗得球隊史上的首個西岸冠軍，不過湖人的占士今仗以一己之力意圖為球隊挽回劣勢。在洛杉磯主場出戰，占士首節挺身而出為球隊攻入21分，令湖人在比賽初段領前，第2節湖人更是一度領先15分，勒邦占士半場獨取31分。

不過比賽在下半場逆轉，今場比賽雖然雙方分差不過15分，但只有1次的互換領先以及7次打成平手，唯一互換領先在第3節出現，卡達維普比（Kentavious Caldwell-Pope）的上籃，令金塊反超1分，之後金塊變成主導的一隊。在最後的1.4秒，金塊以2分領先，勒邦內線起手被金塊的艾朗哥頓（Aaron Gordon）成功封阻，令金塊得以113:111勝出，場數以4:0淘汰湖人。