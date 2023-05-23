NBA季後賽︱金塊2分小勝湖人連贏4場　球隊史上首次晉身總決賽

丹佛金塊成功橫掃洛杉磯湖人，首次取得西岸冠軍打入今年的NBA總決賽。在西岸決賽的第4場，金塊成功封阻勒邦占士（LeBron James）的最後一擊，以113:111擊敗湖人，總場數贏4:0晉身總決賽。
連贏頭3場之後，金塊只要再取1場就可以嘗得球隊史上的首個西岸冠軍，不過湖人的占士今仗以一己之力意圖為球隊挽回劣勢。在洛杉磯主場出戰，占士首節挺身而出為球隊攻入21分，令湖人在比賽初段領前，第2節湖人更是一度領先15分，勒邦占士半場獨取31分。
不過比賽在下半場逆轉，今場比賽雖然雙方分差不過15分，但只有1次的互換領先以及7次打成平手，唯一互換領先在第3節出現，卡達維普比（Kentavious Caldwell-Pope）的上籃，令金塊反超1分，之後金塊變成主導的一隊。在最後的1.4秒，金塊以2分領先，勒邦內線起手被金塊的艾朗哥頓（Aaron Gordon）成功封阻，令金塊得以113:111勝出，場數以4:0淘汰湖人。
勒邦占士獨取40分
金塊的祖傑（Nikola Jokic）今仗繼續取得「三雙」，他今場為球隊攻入30分、14個籃板及13次的助攻，而金塊正選5人都取得13分以上的成績。湖人的占士雖然半場攻入31分，不過下半場「啞火」，只得9分，他雖然仍取得全場最高的40分，以及摘下10個籃板和9次助攻，成為NBA史上最年長在季後賽取得40分的球員，但湖人仍然無法挽回敗局。
金塊今季創下球隊史上的最佳成績，這是他們首次贏得西岸的冠軍，並且首次打入NBA總決賽。而他們總決賽的對手，會是波士頓塞爾特人或邁亞密熱火，而目前熱火在東岸決賽領先場數3:0。
安東尼宣布退役
另外，去季效力湖人的安東尼（Carmelo Anthony）宣布結束球員生涯。這位38歲的10屆明星賽的球星，在Instagram上宣布自己退役。安東尼對上一仗的NBA比賽，已是去年4月代表湖人出戰：「我還記得當我甚麼都沒有的時間，在場上就只有一個波，然後有更多夢想。籃球是我的出路，我對此非常堅定。我為社區，為城市，以及支持我的球迷出戰而感到自豪。」
安東尼在過去20年的NBA生涯取得28,289分，亦為美國取得2008、2012及2016年的金牌和2004年的銅牌。