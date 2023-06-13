NBA季後賽︱金塊4：1贏熱火 首奪隊史總冠軍 (美聯社)

NBA總決賽，金塊在主場以94:89擊敗熱火，總場數贏4:1，金塊今場靠頭號球星祖傑（Nikola Jokic）28分16籃板，拿下隊史首座NBA總冠軍。 熱火今場迎來射手希羅希路（Tyler Herro）傷癒復出，賽前熱火主帥表示他可以出戰，但會視乎情況而定。金塊初段表現似乎有點緊張，不足3分鐘已出現4次失誤，但熱火在開段打出一波5：0後突然陷入困境，反過來被金塊連取12分。首節過去一半，熱火整體命中率只有14.3%，而占美畢拿（Jimmy Butler）所獲的兩記罰球亦全失，未能助球隊打開局面。 暫停結束後，史特路斯（Max Strus）以一次And-1結束得分荒，之後熱火開始反撲，祖傑在首節被全面限制，只取得3分便因兩次犯規被暫時換下，首節熱火以24：22領先，其中艾迪巴約（Bam Adebayo）首節便拿到14分，史特路斯拿到8分，熱火全隊所有分數皆為這兩人取得。

NBA季後賽︱金塊4：1贏熱火 首奪隊史總冠軍 (美聯社)

第二節祖傑在剩下9分鐘左右時上場，雖然幫助創造出不少空間，惟金塊外線手感持續冰冷，整個第二節7次三分全失，上半場合計三分命中率14射1中僅為7.1%；熱火在此情況下將優勢稍微擴大，首節未有得分進帳的畢拿亦攻入8分，半場結束時以51：44領先金塊。 進入決勝節後，金塊雙核接力發威，靠著祖傑強打籃下得手、以及謝姆梅利（Jamal Murray）三分應聲入網，金塊取得首節後最大的4分領先；加上大鎖哥頓（Aaron Gordon）聯手祖傑在防守端的發揮，多次限制住了熱火的反撲。不過關鍵時刻占美畢拿再度扛起球隊盡攻重任，個人連得13分硬是要回領先，而金塊眾將多點開花，硬是讓占美畢拿成為悲劇英雄，終結熱火的黑八之旅。 金塊以94比89的最終比分拿下本場勝利，奪下隊史47年來的首座總冠軍獎盃。