NBA季後賽｜雷霆反勝灰熊「叫糊」　快艇大勝金塊領先2:1

常規賽第一的奧克拉荷馬城雷霆在季後賽首圈率先「叫糊」。球隊作客在落後29分下，以114:108反勝孟菲斯灰熊，場數拉開至3:0，下一場贏波就提前晉身西岸四強。而另一邊廂，洛杉磯快艇以34分大勝丹佛金塊，將場數領先至2:1。而東岸的紐約人以2分之差擊敗底特律活塞，同樣領先場數2:1。

主場兩場贏波後，雷霆到訪孟菲斯，初段已被灰熊佔先機。灰熊第2節初後更是打出一段16:0的攻勢，令球隊拉開至28分的距離，小柏賓（Scotty Pippen Jr.）與查莫拉特（Ja Morant）在這節合共取得20分，可是「渣哥」莫拉特在完半場前3分鐘受傷離場。缺少莫拉特的灰熊，下半場開始被雷霆收窄比分，到第4節餘4分51秒，小柏賓的3分波令灰熊仍領先108:105。不過灰熊此後未得1分，而雷霆攻入多9分後，終以114:108反勝灰熊。