NBA季後賽｜雷霆反勝灰熊「叫糊」　快艇大勝金塊領先2:1

常規賽第一的奧克拉荷馬城雷霆在季後賽首圈率先「叫糊」。球隊作客在落後29分下，以114:108反勝孟菲斯灰熊，場數拉開至3:0，下一場贏波就提前晉身西岸四強。而另一邊廂，洛杉磯快艇以34分大勝丹佛金塊，將場數領先至2:1。而東岸的紐約人以2分之差擊敗底特律活塞，同樣領先場數2:1。
主場兩場贏波後，雷霆到訪孟菲斯，初段已被灰熊佔先機。灰熊第2節初後更是打出一段16:0的攻勢，令球隊拉開至28分的距離，小柏賓（Scotty Pippen Jr.）與查莫拉特（Ja Morant）在這節合共取得20分，可是「渣哥」莫拉特在完半場前3分鐘受傷離場。缺少莫拉特的灰熊，下半場開始被雷霆收窄比分，到第4節餘4分51秒，小柏賓的3分波令灰熊仍領先108:105。不過灰熊此後未得1分，而雷霆攻入多9分後，終以114:108反勝灰熊。
雷霆正選中有3人取得24分以上，當中基爾謝奧斯阿歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）取得最多的31分，謝倫威廉士（Jalen Williams）也有26分，賀姆根（Chet Holmgren）亦有24分的貢獻。當中賀姆根下半場就取得23分。雷霆場數領先3:0，下一場雖然仍是灰熊主場，不過雷霆再贏就可以晉級。
紐約人2分險勝活塞領先場數2:1
至於另一場西岸首圈比賽，快艇在利拿特（Kawhi Leonard）取得21分及11個籃板下，帶領球隊大勝金塊117:83。快艇的占士夏登（James Harden）及諾文鮑維（Norman Powell）都交出20分，而蘇巴斯（Ivica Zubac）也有19分的貢獻。金塊的祖傑（Nikola Jokic）雖然有23分、13個籃板及13次助攻，再次交出「三雙」，還有隊友謝姆梅利（Jamal Murray）同樣有23分，但隊友表現未足以擊敗主場的快艇，場數領先2:1的快艇，下場繼續主場出戰。而東岸的比賽，在唐斯（Karl-Anthony Towns）交出31分，加上謝倫般臣（Jalen Brunson）的30分，他們合力協助紐約人以118:116擊敗活塞，場數領先2:1。